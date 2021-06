Ministerstvo chystá opatření proti variantě delta, případů přibývá

Ministerstvo zdravotnictví se nyní obává zejména silně nakažlivé varianty delta známé dříve jako indická. „Stará varianta brzdí, nová přebírá dominanci. Není to ze dne na den, může to trvat i týdny, kdy vidíte jakousi stagnaci, a potom začátek nárůstu. Riziko, že toto pozorujeme v Praze, je poměrně vysoké,“ podotkl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Laboratoř, která vyšetřuje cestující mimo jiné na pražském Letišti Václava Havla, ostatně potvrdila, že podíl lidí s kmenem delta přibývá. „V předchozích obdobích to byly jednotky procent – pět nebo maximálně deset. S každým dalším měřením se podíl zvyšuje,“ upozornil mluvčí laboratoře GHC Genetics Mikšík. Nyní již dosahuje 30 procent.

Plány ministra Vojtěcha: Testy nutné i po první dávce a po návratu z dovolené

Vláda připravuje i další zpřísnění, která se bezprostředně dotknou každodenního života v souvislosti s očkováním. V minulosti ministerstvo zdravotnictví prodloužilo rozestup mezi první a druhou dávkou z výrobcem doporučených tří týdnů na dvojnásobek, ale kompenzovalo to tím, že již po třech týdnech považovalo očkovaného člověka za chráněného před nákazou, nepotřeboval tedy test například do restaurace nebo ke kadeřníkovi. To zřejmě skončí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zamíří na vládu s požadavkem, aby za chráněného před nákazou byl považován pouze ten, kdo dostal obě dávky a od druhé uplynuly nejméně dva týdny. I v tomto případě odkazuje na rizika varianty delta. Proti ní sice je očkování účinné, ale až dokončené.

Kromě toho Vojtěch chce, aby se každý, kdo se vrátí z dovolené do práce, musel otestovat. „Člověk, který se vrací do práce, by měl být po pěti dnech otestován. Do té doby bude muset nosit respirátor,“ přiblížil.