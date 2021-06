Sydney zavádí dvoutýdenní uzávěru, ve městě se šíří vysoce nakažlivá varianta delta

Zatím uzávěra platila v centru Sydney a na východních předměstích, kde žije více než milion lidí. Nákaza se však potvrdila i na dalších místech, což úřady vedlo k rozšíření lockdownu. Sydney, které je nejlidnatějším australským městem, má přes pět milionů obyvatel.

Uzávěra, kterou oznámila premiérka státu Nový Jižní Wales, kde Sydney leží, Gladys Berejiklianová, bude platit také v okolí Sydney, tedy v Modrých horách, Centrálním pobřeží a Wollongongu. Potrvá do devátého července a lidé při ní budou moci opouštět domov jen při cestách do práce, k lékaři, do školy a na nákup. V dalších částech Nového Jižního Walesu bude omezeno veřejné shromaždování a obyvatelé mimo domov budou muset nosit roušky uvnitř objektů.

Nejnovější ohnisko se objevilo blízko známé pláže

Nejnovější ohnisko se objevilo před týdnem v blízkosti vyhlášené pláže Bondi Beach, odkud se rozšířilo do centra města a na jeho západní okraj. Rozšíření infekce je přitom spojováno s řidičem, který vozil lidi z letiště.

„Nemělo žádný smysl to zavést (uzávěru) jen na tři nebo pět dní, protože by to nesplnilo účel,“ řekla Berejiklianová. Konzervativní vláda státu se uzávěru zavést zdráhala, ale vyzývalo ji k tomu stále více odborníků.

Premiér Scott Morrison ve videovzkazu poděkoval obyvatelům Sydney za trpělivost a sebekázeň. „Sydney, společně to zvládneme,“ uvedl. „Tato pandemie bohužel po celém světě stále řádí a čas od času budeme pociťovat její následky v Austrálii,“ dodal.

Nový Zéland v sobotu také na tři dny pozastavil dohodu o bezkaranténním cestování, kterou má s Austrálií. Cestovní koridor sousedící země otevřely v dubnu. Od té doby bylo cestování mezi Novým Zélandem a některými australskými státy krátce pozastaveno, nynější rozhodnutí Nového Zélandu ale poprvé platí pro celou Austrálii.