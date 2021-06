Pandemie ve světě: Británie zřejmě odloží další rozvolňování. Podle průzkumu měla covid už čtvrtina Mexičanů

Podle Barrientose ne všichni lidé započítaní do tohoto odhadu nutně vykazovali příznaky. Průzkum byl založen na rozhovorech s lidmi v 13 910 domácnostech v období od 17. srpna do 14. listopadu loňského roku a potvrdil předběžné výsledky zveřejněné v prosinci.

Celkový počet nákaz varianty delta za poslední týden vzrostl z téměř třiceti tisíc případů na více než 42 tisíc. Podle tamní vládní zdravotní agentury Public Health England (PHE) je však povzbudivé, že se tento nárůst neprojevil na počtu nových pacientů, kteří by vyžadovali hospitalizaci. V britských zdravotnických zařízeních se nyní s covidem léčí tisíce lidí.

Johnson zároveň uvedl, že po poslední fázi uvolnění v květnu se vždy nárůst případů očekával. Klíčem k tomu, zda lze všechny restrikce zrušit, bude ale míra, do jaké očkování narušilo souvislost mezi potvrzenými případy a úmrtími.

Boris Johnson má v pondělí oznámit, zda k zrušení koronavirových omezení v Británii, které by vedlo ke kompletnímu návratu k běžnému životu, dojde 21. června, jak zněl původní plán. Ten totiž ohrožuje rychlé šíření varianty delta, která byla poprvé objevena v Indii, píše agentura Reuters.

V Rusku počet nakažených stoupl na tříměsíční maximum

Počet nově nakažených covidem v Rusku pátý den za sebou prudce stoupl a vyšplhal se na tříměsíční maximum. Za uplynulých 24 hodin přibylo 13 510 nemocných a 399 lidí s covidem-19 zemřelo, informovala s odkazem na ruské zdravotnické úřady agentura Reuters. Údaj přichází den poté, co moskevský starosta Sergej Sobjanin oznámil, že vrchol nákazy očekává v hlavním městě v červnu nebo v červenci.

Od vypuknutí pandemie se nemocí covid v zemi, která má zhruba 146 milionů obyvatel, nakazilo přes pět milionů lidí. Podle vládní pracovní skupiny počet zemřelých stoupl na 126 073. Federální statistický úřad ale sestavuje vlastní statistiku, podle níž v Rusku od dubna 2020 do letošního dubna zemřelo s covidem zhruba 270 tisíc lidí.

Starosta Moskvy v pátek uvedl, že zpřísnění protikoronavirových opatření v hlavním městě v plánu není. Podle agentury Interfax se však projednává opatření, které by ukládalo lidem po vjezdu do Ruska povinnost dodržovat karanténu do doby, než budou mít dva negativní výsledky testu na koronavirus.

Odborníci se podle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda domnívají, že nárůst případů může souviset s novými mutacemi, zatímco ministerstvo zdravotnictví si stěžuje, že lidé dostatečně nedodržují protikoronavirová opatření. Ruští představitelé také kritizují neochotu lidí nechat se očkovat.

Počet nově nakažených koronavirem v Indii klesl nejníže za více než dva měsíce

V Indii se za uplynulých 24 hodin nakazilo koronavirem nejméně lidí za déle než dva měsíce, přibylo jich 84 332. Počet zemřelých ale zůstal vysoký, informovala s odvoláním na indické ministerstvo zdravotnictví agentura DPA.

V pátek úřady nahlásily 91 702 nově nakažených, s covidem-19 zemřelo 3403 osob. V sobotu je hlášeno dalších 4002 mrtvých. Celkem se v zemi, kde žije 1,37 miliardy obyvatel, od začátku pandemie koronavirem nakazilo 29,4 milionu lidí a 367 081 po nákaze zemřelo.

Za vysokým počtem nově zemřelých je především upravená statistika z některých indických států, jako je Maháráštra. Počet mrtvých s covidem úřady po kontrole upravily směrem vzhůru. Kontroly se provádějí proto, že existuje podezření, že počty zemřelých byly uváděny příliš nízké. V zemi je proti koronaviru zatím očkováno jen asi 3,5 procenta obyvatel.

V absolutních číslech je více zaznamenaných případů nákazy koronavirem než v Indii pouze ve Spojených státech. Poté, co počet nových infekcí v poslední době výrazně poklesl, začaly některé indické regiony uvolňovat ochranná opatření. Kromě hlavního města Dillí je zmírňuje i finanční metropole Bombaj (Mumbai).

Indická vláda v sobotu do konce září snížila daně na některé zdravotnické prostředky a léky proti covidu. Pětiprocentní daň na vakcínu proti koronaviru ale zůstane, uvedlo tamní ministerstvo financí.