Otevírá se příležitost pro zastavení bojů na Ukrajině, míní Reznikov

V roce 2025 se otevírá okno příležitostí pro zastavení bojů v rusko-ukrajinské válce, míní bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Poukázal na problémy ruské ekonomiky, které by mohly přimět vedení země přistoupit na příměří. K tomu je ovšem podle něj nutné, aby Moskva do Istanbulu poslala vyjednavače se silným mandátem. Rozhovor s politikem vedla na bezpečnostní konferenci Globsec Barbora Maxová.

„Tento rok se nám otevírá okno příležitostí zastavit tvrdé boje, protože je to i v zájmu Moskvy. Rusko čelí velkým problémům na svém území, trpí ekonomicky. Podívejte se na úrokové sazby ruské centrální banky, takže je v zájmu Ruska zastavit tuto válku. Neznamená to, že zastaví svou agresi, ale možná bychom mohli dosáhnout určitého příměří,“ míní Reznikov.

Souboj Davida s Goliášem

„Drony a jiné typy elektroniky jsou tím, co mění situaci na bojišti. Vypadá to jako biblický příběh o Davidovi a Goliášovi, kdy mladý, chytrý chlapec zabil obra prakem a kamenem. Takže je to jako situace na bojišti, kdy země s 140 miliony obyvatel nemůže porazit zemi, která používá moderní technologie,“ míní Reznikov. Proto je podle něj důležité investovat do dronů na Ukrajině a bude to důležité i pro Evropu, aby se dokázala bránit.

Reznikov připomněl, že Rusové jsou ochotni obětovat své vojáky výměnou za územní zisky. „Nejde jen o kvantitu, ale i kvalitu, protože oni přichází o své takzvané profesionální jádro, což znamená, že snižují svou kapacitu se později přibližovat k Evropě,“ dodal bývalý ukrajinský ministr.