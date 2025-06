Ukrajince k návratu přesvědčí prosperita, říká tamní vicepremiér

Ukrajinský vicepremiér Oleksij Černyšov k návratu Ukrajinců do země

Podle něj se zhruba třicet procent Ukrajinců, kteří využívají statusu dočasné ochrany, chce vrátit do vlasti, pokud tam budou stabilní podmínky. Další třetina se rozhodla zůstat v Evropské unii a nechce se vrátit. Zbývajících čtyřicet procent bude posuzovat, jak se vyvíjí situace na Ukrajině.

„Pro každého je přirozené, že se chce vrátit domů. To platí i pro Ukrajince, ale nemohou to udělat, pokud je tam válka. Rozhodně se nevypravili do Evropy nebo jinam kvůli turistice,“ uvedl ukrajinský vicepremiér.

„Chci zdůraznit, že nikoho z Ukrajinců nebudeme nutit k návratu, je to jejich svobodná vůle. My se chceme zaměřit na ekonomický rozvoj a na prosperitu, které by měly vydláždit cestu Ukrajincům, kteří se domů vrátit chtějí,“ míní vicepremiér.

Status dočasné ochrany

Černyšov očekává, že jakmile skončí válka, lidé se začnou na Ukrajinu vracet ve velkém počtu. Ti, kteří to zvažují už teď, se mohou přihlásit do průmyslového sektoru, který je spjatý s obranou země, což by jim zaručilo, že nebudou mobilizovaní, dodává.