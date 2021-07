Účinnost vakcíny proti přenosu covidu je jen 37 procent, ukazují data z Izraele. Stále však chrání před vážným průběhem

Ynet už před třemi týdny upozornil na snižující se účinnost vakcín proti variantě delta.

Server The Times of Israel napsal, že údajům získaným v Izraeli neodpovídá britská studie, která byla tento týden otištěna v odborném časopise The New England Journal of Medicin. Podle ní vakcína obou zmíněných firem chrání proti symptomatickému průběhu covidu-19 z 88 procent, což je více než dvojnásobek ve srovnání s výsledky v Izraeli.

Za všechno může čas

Odborníci podle The Times of Israel upozorňují, že výsledky jsou poznamenány nepřesnostmi, k nimž řadí nedostatek údajů o infikovaných mezi neočkovanými. V izraelské studii se zřejmě také odráží fakt, že se imunita snižuje s měsíci uplynulými po očkování – lidé naočkovaní v lednu mají podle izraelské studie ochranu před nákazou jenom 16 procent, zatímco u lidí očkovaných v dubnu zůstává na 75 procentech. Dalším argumentem je, že rozdíl není dán jenom časovým odstupem od očkování, ale také tím, že mezi prvními, kdo byli imunizováni, byli lidé náchylnější k nákaze – starší nebo nemocní.

Nadav Davidovič z Ben Gurionovy univerzity řekl, že vakcíny zjevně chrání před hospitalizací a těžkým průběhem nemoci. Nelze podle něj ale spoléhat jenom na ně, je třeba dále testovat, vyžadovat roušky a trvat na vstupu na hromadné akce s patřičným oprávněním. Údaje se podle něj musejí brát s rezervou, protože byly získány z příliš malého vzorku.