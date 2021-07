V Evropě se šíří varianta delta, některé země se vracejí k omezením

Francie se k systému přísných opatření z uplynulých měsíců zatím nevrací. Od poloviny září ale bude mimo jiné kontrolovat očkování zdravotníků. Těm, kdo jej nebudou s to doložit, hrozí, že přijdou o plat i o práci. Tento tlak už teď vyvolal ve Francii zvýšený zájem o vakcinaci a jen úterní dopoledne přineslo milion nových registrací.

Vstup jen pro očkované

Misotakisův kabinet zároveň povolil vstup do všech vnitřních prostor restaurací, barů, kin či divadel jen očkovaným, a to s platností od pátku nejméně do konce srpna. Nařízení se týká celého Řecka včetně všech oblíbených turistických destinací.

Poslední restrikce se naopak na začátku příštího týdne chystá uvolnit Británie, ale i Londýn reflektuje sílící rizika nových variant koronaviru. „Tato pandemie ještě neskončila. Koronavirus s touto chorobou nadále přináší riziko pro vás a vaši rodinu,“ řekl tamní premiér. Boris Johnson v této souvislosti důrazně doporučil nošení roušek jak v uzavřených prostorách, tak ve veřejné dopravě. Pořadatele velkých akcí požádal, aby po účastnících požadovali takzvané covid pasy nebo negativní testy.

Na deltu se zaměřuje také jedna z nejvíce proočkovaných zemí světa, Izrael. „Monitorujeme zblízka a držíme prst na tepu doby v souvislosti s tím, co se děje v Izraeli i v jiných zemích, abychom poskytli maximální ochranu zdraví izraelských občanů spolu s minimálním narušením každodenního života,“ uvedl tamní premiér Naftali Bennett. Židovský stát už zahájil vakcinaci třetí dávkou u osob s oslabenou imunitou.

Návrat k restrikcím

Jinde, jako například v některých regionech Španělska, dávají přednost přísnějším opatřením. Katalánsko tak zkracuje otevírací dobu barů a restaurací, omezuje veřejná shromáždění na deset osob a zakazuje konzumaci jídla a nápojů na veřejnosti.

K částečným restrikcím se od uplynulého víkendu vrátilo Nizozemsko. „Musí být znovu dodržovány rozestupy jeden a půl metru a všichni hosté (v restauracích) budou obslouženi jen na místech k sezení. Jak uvnitř, tak venku,“ oznámil nizozemský premiér Mark Rutte.