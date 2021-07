Počet nakažených covidem v Rusku přibývá. Některým skupinám úřady očkování nařizují, možností je i třetí dávka

V očkovacím centru v obchodním domě GUM na Rudém náměstí používají dvě ruské vakcíny – Sputnik V a Sputnik Light. První zmíněnou dostal i pracovník historického muzea a tvrdí, že musel kvůli práci. „Jak dobrovolně? Nikdo se mě v práci neptá. Termín jsem si vybral sám, ale čas vybrat si vakcínu nebyl,“ přiblížil Nikolaj Kolpakov.

Sám od sebe se ale přišel nechat očkovat bankovní úředník Arťom Stěpanov. „Udělal jsem to dobrovolně, abych mohl klidně cestovat a chodit do restaurací. Prostě vést normální život.“

K hromadné vakcinaci vyzval Rusy minulý týden prezident Vladimir Putin. „Pokud se nechal očkovat sám prezident, proč bychom se my taky neočkovali, když to udělala hlava země,“ pozastavuje se obyvatel Moskvy Maxim.

Povinnost pro některé skupiny

Kreml už přiznal, že se nepodaří splnit původní cíl naočkovat do srpna šedesát procent místní populace, nově se to má zvládnout do konce letošního roku. I díky nařízení úřadů o povinném očkování pro některé skupiny, třeba lidi ve službách, teď zájem v Rusku roste.

„Je to vidět i v případě očkovacího centra GUM. Za poslední týden se počet očkovaných zvýšil třikrát,“ přiblížila hlavní lékařka 68. městské kliniky v Moskvě Natalia Kuzenkovová. Obě dávky zatím dostalo přes 23 milionů Rusů, tedy zhruba šestnáct procent populace.