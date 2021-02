Ruská vakcína změnila názor dezinformátorů. Místo veškerého očkování nově odmítají jen to západní

„Západní vakcíny mají podle dezinformací strašně nebezpečné vedlejší účinky, popřípadě vůbec nefungují, takže i po očkování budete nemocní. Je vidět vyvolávání strachu z toho, co západní vakcíny můžou způsobit, to má vést k posílení image ruské látky,“ doplňuje Jakub Kalenský, který se dlouhodobě věnuje ruské dezinformační kampani.

Některé dezinformátory, především ty, kteří celkově odmítají očkování, ale aktuality kolem ruské vakcíny o ní přiměly psát v jiných souvislostech. „Když se začalo debatovat, že by mohla přijít i k nám, mírně proměnila názory některých dezinformatorů, zda je všechno očkování špatné, anebo jen to západní,“ vysvětluje Veronika Víchová z think tanku Evropské hodnoty.

„V manipulativních a dezinformačních zdrojích dostává mnohonásobně větší prostor než ostatní vakcíny. U Sputniku V je to poměr 47 procent článků z dezinformačních zdrojů a 53 procent z ostatních médií a u jiných vakcín je to poměr cca 15 procent článků z dezinformačních zdrojů a 85 procent z ostatních médií. Je vidět, jak tyto zdroje Sputnik V tlačí,“ uvádí ve zprávě Semantic Vision.

Mlžení a polopravdy

Dezinformátorům v týdnu nahrála i některá seriózní média, česká i světová. Publikovala totiž neověřenou zprávu o tom, že Sputnik V schválila Evropská léková agentura. Nic takového se ale nestalo.

„Zásadní věc je, proč Rusko doposud nepožádalo o registraci, a přitom do různých médií včetně dezinformačních webů pouští opak. Já jsem se díval na oficiální stránku Evropské lékové agentury a nic takového se nestalo. Rusové kolem registrace velmi podivně mlží a není to první dezinformace nebo polopravda, kterou pouštějí do médií ruských i západních,“ podivuje se novinář a komentátor Luboš Palata.

Podle vědeckého novináře Petra Koubského z Deníku N je ale celá diskuse o ruské vakcíně v Česku předčasná. „Kdyby se hypoteticky zítra začala schvalovat, ať už v rámci Evropské unie, nebo jenom u nás, byla by otázka několika měsíců, než by schválení doběhlo. Druhá věc je, kolik by ruský výrobce dokázal v dohledné době vakcín dodat. Podle toho, co víme, by trvalo nejméně několik měsíců, než by nějaká dodávka byla v cíli,“ říká Koubský s tím, že jde spíš o politickou hru než o reálné uvažování.