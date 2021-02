Ruskou vakcínou bych se nechala očkovat, pokud ji schválí EMA, řekla ředitelka SÚKL

Irena Storová ve vysílání ČT24 řekla, že se určitě nechá naočkovat proti koronaviru, upozornila však, že pouze takovou vakcínou, která bude schválená Evropskou lékovou agenturou. Andreji Babišovi by podle svého vyjádření v pořadu řekla, že předzásobit Česko ruskou vakcínou je nejistá investice.

„Může být báječná nebo také báječná být nemusí. Je to v tuto chvíli trochu riskantní,“ upozornila. Minimálně by podle ní bylo dobré počkat na to, až sami Rusové požádají o registraci své vakcíny.

Podle Storové zatím žádost poslána nebyla. „Já vím, že se o tom píše, ale k dnešnímu dni (středa – pozn. red.) řádně a oficiálně ta žádost podána nebyla,“ uvedla ředitelka SÚKL.

Na otázku, zda by byly vakcíny v případě nepodání žádosti nebo neschválení evropským úřadem nepoužitelné, řekla, že by to tak nemuselo být. Pokud by ruský výrobce poskytl dokumentaci, mohl by podle Storové SÚKL vydat odborné stanovisko, ministerstvo by poté vakcíně mohlo udělit výjimku.

Informací je zatím málo, říká ředitelka SÚKL

Zodpovědnost za případný účinek by podle ředitelky SÚKL nesl stát, jelikož ústav by pouze vydával doporučující stanovisko. Podle Storové je zatím velmi málo informací o Sputniku V. „Za první solidní informace se dá považovat publikace v Lancetu (medicínský týdeník), která vyšla v posledních dnech. Do té doby nebylo veřejně dostupné nic,“ uvedla s tím, že zveřejněné informace vypadají zatím velmi pozitivně.