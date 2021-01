Očkování je příliš pomalé, kritizuje premiér. Hejtmanům zase stále chybí jasná strategie

První vakcíny dorazily do Česka v období Vánoc. Očkovacích dávek v nich bylo dost pro bezmála 30 tisíc lidí a při šesti dávkách z ampule dokonce i pro víc. Podle posledního dostupného údaje ale prošlo očkováním necelých 20 tisíc lidí. „Oni mají jasný úkol, že musí očkovat co nejdřív, zkrátka abychom byli v pozici, že se čeká na vakcínu, a ne že vakcína čeká na lidi,“ kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO).

Tento týden v první pravidelné dodávce Česko dostalo vakcínu pro dalších minimálně 70 tisíc potřebných. Ministerstvo chce přiobjednat další. „Kdykoliv se objeví další možnost toho nákupu, protože i toto se u různých výrobců vyvíjí, tak Česká republika bude mít zájem o maximální počet vakcín,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Další zásilku očkovací látky čeká například Nemocnice Blansko. Nyní tam dostávají vakcínu zdravotníci a další prioritní skupiny. „Předpokládám, že padesát procent zaměstnanců by mohlo být naočkováno příští týden,“ odhadla ředitelka Vladimíra Danihelková.

Kraje chtějí jasný plán očkování

Jasnější představu o očkovací strategii žádají kraje. Hejtmani proto nyní chtějí po ministerstvu, aby spustilo co nejdříve registrační systém. Vyjasnit taky chtějí, kdo bude mít přednost. „Jak se mají vybírat, aby to byl ten věk, aby to byla diagnóza, aby bylo jasné, kdo má kdy jít se očkovat, na koho se kdy může dostat, aby vláda nevyvolávala tou strategií zbytečná očekávání lidí,“ žádá o upřesnění hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS).