Jihočeský kraj si postaví očkovací centrum, aby vyzkoušel proces vakcinace, řekl Kuba

Jihočeský kraj chystá vakcinační centrum v Českých Budějovicích, které začne pracovat v únoru, další zřídí ve všech okresních městech. Zatím ale nemá vakcíny pro veřejnost, ty mu nyní stačí pro očkování zdravotních sester a lékařů a pro personál sociálních zařízení.

Kuba kritizoval výroky vládních představitelů, které vyvolávají v lidech pocit, že se „1. února někam přihlásí a nejlépe během dvou dnů se půjdou někam naočkovat“, což podle hejtmana není reálné. Kuba zdůraznil, že kraj nepotřebuje, aby mu premiér či ministr zdravotnictví říkali, kde a jak to mají udělat. „To úplně v pohodě zvládneme bez nich,“ dodal. Jihočeský kraj tak potřebuje hlavně dostatek vakcín. Sám si pak postaví taková zařízení, kudy by bylo schopno dvakrát projít 200 tisíc lidí (patřících do kritické skupiny), a to během čtyř měsíců.

„Aby se společnost vrátila k normálu, bez toho to nejde,“ dodal s tím, že už nyní se projevuje extrémní přetížnost zdravotníků. Kdy se pak naočkují další skupiny obyvatel, je už z hlediska chodu společnosti podle hejtmana méně důležité.

Kuba zdůraznil, že každý kraj má odlišné podmínky, nevěří proto na jednotný postup ve všech regionech. „Provedení je na nás, na našich sestřičkách a lékařích“.

Odkládání necovidové péče je dlouhodobě neudržitelné

Kuba v pořadu také řekl, že už nyní je v řadě krajů velmi komplikovaná situace, kdy roste počet hospitalizovaných a zároveň se zvyšuje počet nemocných zdravotníků. „To je těžko snesitelná kombinace, přetíženosti systému může ulevit jenom vakcinace.“ Jihočeský region má z tohoto pohledu ještě rezervy v kapacitě, protože zdravotnický systém v kraji je robustní.



Za dlouhodobý problém považuje hejtman omezování jiné, necovidové péče. „To, že není možné se věnovat plánovaným operacím, že nemůžeme pečovat o pacienty, kteří by to potřebovali, je bezesporu problém. Protože nemocnice jsou především od toho.“

Může se podle něho ukázat, že součet lidí, kteří na to doplatí (zemřou či se jejich onemocnění výrazně zhorší), může být podobný součtům lidí, kteří budou umírat na covid. „Je to dlouhodobě neudržitelná věc.“

Do pátku také mají kraje připravit údaje, jak velká je u nich zátěž krematorií, aby situaci mohl v pátek řešit Ústřední krizový štáb. Mnohé regiony jsou už nyní na hraně, média v posledních dnech řešila hlavně Moravskoslezský kraj.

Kuba pak také kritizoval, že někdy vláda podle něj zpřísňuje opatření bez ekonomické logiky. Jako příklad uvedl situaci v listopadu, kdy byl nárůst onemocnění v Jihočeském kraji maximální a uvažovalo se i o otevření polní nemocnice.

Tehdy se přitom podle hejtmana neřešilo, kolik lidí má být v obchodech na 15 metrů čtverečních. Pak začala křivka klesat a najednou PES řekl, že na této ploše nesmí být dva lidé, zmínil Kuba. Domnívá se rovněž, že například v malé prodejně obuvi se lidé při dodržení základních opatření nenakazí. Dodal, že vládní kompenzační opatření za zavřené provozy jsou nedostatečná.