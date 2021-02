Podezření na nežádoucí účinky hlásilo po očkování proti covidu 322 lidí. Zdravotníci podali přes 310 tisíc dávek

Příznaky však odpovídaly tomu, co výrobci jako nežádoucí následek očkování popsali. Nejčastěji to byly takzvané celkové příznaky, jako je horečka, třesavka, únava a slabost.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv je celkový počet reakcí vyšší než počet podezření na nežádoucí účinky, protože někteří lidé hlásili více reakcí. Pokud by se objevil větší počet hlášení určité reakce, která pro používané vakcíny není dosud známa, mohli by odborníci zahájit podrobné hodnocení možného nežádoucího účinku.

Brzy se bude očkovat látkami už od tří výrobců

V Česku se zatím očkuje dvěma vakcínami, a to od firem Pfizer a BioNTech a od společnosti Moderna. V příštích dnech by měly do Česka dorazit také první dodávky vakcíny firmy AstraZeneca, kterou jako třetí registrovala pro použití v EU Evropská komise. Očkovat začal stát přednostně zdravotníky a seniory v pobytových zařízeních, později i další seniory ve věku nad 80 let. Od začátku měla začít rezervace termínů na očkování pro všechny, to však stát odložil.

Celkem bylo podle dat ministerstva zdravotnictví ke středečnímu večeru podáno 310 340 dávek, z nich 65 916 byly druhé dávky – tolik lidí by tedy již mělo mít očkování zcela za sebou.