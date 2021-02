Testy poprvé od poloviny ledna odhalily v úterý v Česku více než deset tisíc nakažených koronavirem

Index PES od poloviny ledna odpovídá čtvrtému stupni opatření proti šíření nákazy. V zemi ale nadále platí nejpřísnější pátý stupeň, změna se kvůli naplněnosti nemocnic nechystá. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předminulý týden řekl, že index PES už nemá pro určování opatření význam.

Reprodukční číslo kleslo k dnešnímu dni o dvě setiny. Přiblížilo se tak k hodnotě jedna, pokud by kleslo pod ni, znamená to, že epidemie zpomaluje. Vyšší než jedna je číslo s výjimkou jednoho dne od začátku února.

Na hodnotu indexu má vliv také průměr počtu nakažených na sto tisíc obyvatel za dva týdny, který se až do úterý několik dní zvyšoval. K dnešku klesl přibližně o pět na 912 nakažených na sto tisíc obyvatel za uplynulých 14 dní. Nižší je také čtrnáctidenní průměr pozitivně testovaných mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u nichž byla nákaza zjištěna až v nemocnici.

Testy v úterý odhalily více než deset tisíc nakažených

Laboratoře v Česku odhalily v úterý 10 165 nových případů koronaviru, zhruba o tisíc více než před týdnem. Poprvé od 13. ledna tak denní nárůst nakažených překonal desetitisícovou hranici. V nemocnicích je s covidem 5921 pacientů, podle revidovaných údajů ministerstva zdravotnictví klesl jejich počet za den zhruba o dvě stě. S nakázou dosud v Česku zemřelo 17 642 lidí.

Aktuálně je v zemi zhruba 97 tisíc nakažených, většina má mírný průběh nemoci. V těžkém stavu leží v nemocnicích 1058 pacientů. Od loňského března, kdy epidemie koronaviru v zemi propukla, se tak prokazatelně nakazilo už 1 055 415 lidí.

V úterý bylo pozitivních 32,4 procenta testovaných. Je to nejvyšší podíl od 10. ledna. Nad třicetiprocentní hranici se podíl dostal po dvou dnech. Sedmidenní průměr pozitivních testů je přibližně 28 procent.

Česko podle Babiše neuvažuje, že by očkovala Sputnikem V před schválením v EU

Premiér Andrej Babiš se chystá v Srbsku navštívit i tamní očkovací centrum. Uvedl, že země očkuje už i ruskou vakcínou Sputnik a také čínskou variantou. Podle Babiše se ale nepočítá s tím, že by Česko začalo ruskou vakcínou očkovat dříve, než ji Evropská léková agentura (EMA) schválí.

„Takhle neuvažujeme. Jde o to, že pokud by se nám podařilo získat nějaké množství, nějaký příslib a náš Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) by schválil dokumentaci a čekalo se na schválení EMA, mohli bychom získat nějaký čas a náskok,“ uvedl. Připomněl svou starší neúspěšnou iniciativu, aby se v unijních zemích rozvážely očkovací látky firmy AstraZeneca ještě předtím, než je EMA schválí.