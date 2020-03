Hygienici kvůli koronaviru uzavřeli Litovel, Uničov a další obce na Olomoucku. Oblast střeží policisté

Podle hejtmana v pondělí dorazilo do Olomouckého kraje pět tisíc roušek, které budou dovezeny ke starostům obcí s rozšířenou působností, na nich bude poté distribuce. Dalších pět tisíc roušek by podle Oklešťka mělo dorazit v úterý.

V souvislosti se zavedením služby pro seniory a lidi s omezenou pohyblivostí radnice v Litovli hledá dobrovolníky, kteří by mohli potraviny těmto obyvatelům dovážet domů.

Hygienici své nařízení odůvodňují nepříznivým vývojem epidemiologické situace v této oblasti; opatření je podle nich jedním z důležitých předpokladů zamezit šíření onemocnění.

„Je nezbytné zakázat pohyb fyzických osob v rámci těchto katastrálních území, jakékoliv cestování, přemisťování se a shromažďování z místa na místo v rámci území těchto postižených obcí,“ stojí v nařízení hygieniků. Platit bude do doby, než krajská hygienická stanice provede epidemiologické šetření a rozhodne o karanténě.

„Lidé s trvalým pobytem v Uničově nemohou město opustit. Byl rovněž vydán zákaz pohybu po samotném Uničově s výjimkou cest do práce, na nákup základních potřeb, k lékaři či veterináři. Dále lidé smějí své bydliště opustit z důvodu zajištění péče nebo doprovodu pro své příbuzné a blízké, případně k vyřízení úředních záležitostí,“ uvedl na webu Uničova starosta Radek Vincour (ODS).

Zaměstnanci pracující v uničovských podnicích a vracející se do svého bydliště mimo Uničov z nočních směn budou na kontrolních stanovištích zaregistrováni a bude jim nařízena dvoutýdenní karanténa v místě bydliště. „Obchody s potravinami, drogerie, lékárny, prodejny krmiv pro zvířata nebo čerpací stanice zůstávají otevřeny,“ dodal Vincour.

Problémy v Uničově: Chybí prodavači

Redaktor ČT Jiří Šíma zjistil, že uzavření Litovelska a Uničovska způsobilo velké problémy, zejména pak přímo v Uničově. Podle jednoho z místních obyvatel byla v pondělí uzavřena spousta prodejen potravin, a dokonce i lékáren. Někteří zaměstnanci těchto podniků totiž do Uničova dojíždí i ze vzdálenějších obcí, ráno však do města nebyli vpuštěni. To potvrdil i tamní starosta.

Město, ale i kraj chtějí nyní jednat s hygienickou stanicí, aby těmto lidem vstup umožnila. Pravděpodobně však budou muset být v karanténě, do práce do Uničova by však mohli dojíždět i nadále.

V souvislosti s opatřením České dráhy až do odvolání ukončily železniční dopravní obslužnost obcí Litovel, Červenka a Uničov.

„Ve stanicích a zastávkách Litovel předměstí, Litovel město, Litovel, Červenka zastávka, Červenka, Uničov a Uničov zastávka nebude umožněn nástup a výstup cestujících. Vlaky budou dál jezdit na svých původních trasách a časových polohách z důvodu zajištění dopravní obslužnosti ostatních obcí na jejich trase,“ uvedla mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.

První uzavřená obec na Vysočině

Hygienici v pondělí dopoledne rozhodli také o úplném uzavření obce Kynice na Havlíčkobrodsku, kvůli čtyřem potvrzeným případům nákazy. Policie uvedla, že lidé nesmějí opustit území obce. Stejně jako na Olomoucku, tak i v okolí obce Kynice stojí policejní hlídky.

„Musíme na příjezdových trasách zamezit přístupu do obce tak, aby byla vyhláška naplněna,“ uvedla havlíčkobrodská policejní mluvčí Dana Čírtková. Na silnici 130 budou platit objízdné trasy, které stanoví dopravní úřad. Policisté mají ochranné pomůcky, rukavice, respirátory i brýle. Lidé, kteří v obci nemají trvalý pobyt, ji mohou opustit.

Místní mohou do práce, pro potraviny, drogerii, léky, krmiva pro zvířata, za lékařskou a veterinární péčí. Nařízení bude trvat do odvolání, minimálně však dva týdny. V obci s asi devadesáti obyvateli není lékař, škola ani obchod. Momentálně zasedá krizový štáb obce.