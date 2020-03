Stopovat původ nákazy již hygienici nestíhají. Znají ho u poloviny z 298 nakažených

Sbor již v neděli informoval, že s ohledem na ochranu před nákazou omezí takzvanou bagatelní činnost, při které policisté přijdou do kontaktu s lidmi. Týká se to mimo jiné preventivních dopravních kontrol a upraveno bylo i vnitřní fungování v úřadovnách a služebnách.

„Byla jednou z těch, která po vyhlášení krizového stavu a mém doporučení necestovat do postižených oblastí sama dovolenou zrušila, a to bez jakékoliv náhrady cestovní kanceláře,“ podotkl Stejskal. Podle něj přesto žena musí čelit kritice svých kolegů.

Vojtěchův náměstek Roman Prymula řekl Českému rozhlasu, že vzhledem k počtu nakažených není možné dělat detailní trasování, proto se hygienici soustředí pouze na některé případy. „Důležité je odhalit pouze rizikové profese, aby to neroznášeli třeba lidé v potravinářství. Už není možné do detailu získávat informace, jestli jedinec cestoval vozem metra a bylo tam asi sto kontaktů,“ upřesnil náměstek.

Celkem bylo do pondělního rána v Česku na koronavirus pozitivně testováno 298 lidí. U necelé poloviny z nich se nepodařilo zjistit původce nákazy, ačkoli hygienici se o to podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) stále snaží.

Není to ale vše, lékaři kromě e-neschopenek mohou vyplňovat pětidílné propisovací potvrzení o karanténě. Zaměstnanci v karanténě mají nárok na náhradu mzdy. V prvních dvou týdnech jim zaměstnavatel má platit 60 procent základu příjmu. Živnostníci však na žádné peníze nárok nemají.

Svým způsobem jsou v důsledku rozhodnutí vlády nyní v karanténě všichni lidé v Česku – ven by bez vážného důvodu neměl chodit nikdo. Plnohodnotnou karanténu nařídili lékaři více tisícům lidí.

Testováno bylo zatím přes 5 tisíc lidí, podle ministerstva zdravotnictví se v neděli podařilo zvýšit počet testů provedených za den nad tisíc. Dalšímu zrychlení testování by měly napomoci rychlotesty objednané v Číně. V pondělí ráno pro ně odstartovalo letadlo z Kbel, vrátit by se mělo ve středu ráno se sto tisíci rychlotesty.

„Testy jsou určené pro rychlou diagnostiku osob, které mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření pro nákazu koronavirem. Výsledky testů jsou k dispozici do 29 minut,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Vláda v noci zavedla omezení volného pohybu osob, lidé mohou chodit do práce, jinak by měli domov opouštět jen když jdou na nákup nebo k lékaři. Od pondělí je navíc ve snaze zabránit většímu šíření koronaviru uzavřeno město Litovel a některé obce v jeho okolí. Lidé nemohou obce opouštět, vstupovat do nich a obyvatelé mají zakazán pohyb mimo místo svého trvalého pobytu.