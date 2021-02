Vláda projedná cílená opatření v Karlovarském a Královéhradeckém kraji, řekl Hamáček

Největším problémem podle něj bude zajistit potřebné množství testovacích sad. „Spotřeba bude ve stovkách tisíc týdně,“ řekl Hamáček s tím, že ministerstvo zdravotnictví počítá s testováním dvakrát týdně. Vyslovil se pro antigenní testování, původně přitom ministerstvo zdravotnictví požadovalo jako vhodnější PCR testy. Tato varianta je podle Hamáčka stále ve hře, a to v případě, že by právě antigenních testů nebyl dostatek.

„Zkusíme se inspirovat rakouským modelem,“ řekl vicepremiér ke způsobu testování žáků. Nemá podle něj cenu vymýšlet zcela nový model, jen se pokusí překlopit ten rakouský do české varianty. V sousední zemi nasadili odběr z kraje nosu, navíc lze tento test velmi jednoduše vyhodnotit na místě, uvedl. Zejména žáci starších ročníků by se podle něj mohli testovat sami.

„Návrat dětí do škol je naší prioritou,“ řekl Hamáček a připomněl, že Česko je zemí, kde jsou žáci doma nejdéle. Musí podle něj být ale podmíněný testy. Od března by se měli vrátit do lavic maturanti, návrat dalších ročníků je podle Hamáčka podmíněný silou epidemie covidu-19 v Česku. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.

Důležitou otázkou je podle něj ale také prodloužení nouzového stavu v Česku. Pokud by nepokračoval, šlo by podle vicepremiéra o velkou komplikaci. Hamáček uvedl, že se bude snažit apelovat jak na koaliční partnery z ANO, tak na opoziční poslance, k hledání shody. Jednat o podpoře má podle něj cenu do poslední chvíle.

Pokud by skončil nouzový stav, ministerstvo zdravotnictví by podle Hamáčka vyhlásilo co nejvíc opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Čelilo by podle něj ale žalobám.