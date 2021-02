Koalice Spolu nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Hamáček chce s opozicí dále jednat

Pokud by na tom podle Pekarové vládě záleželo, snažila by se již dávno podporu pro nouzový stav vyjednat. Kritizovala, že hnutí ANO odmítlo předřadit na jednání sněmovny body, které koalice Spolu požadovala. Podle šefky TOP 09 za takové situace koalice nemůže podpořit prodloužení nouzového stavu. Rozhodnutí označila za definitivní. Zástupci koalice premiéra také opakovaně kritizovali za to, že v této situaci odletěl na návštěvu Srbska.

V minulosti s prodloužením nouzového stavu vládě pomáhali komunisté, nyní to již odmítají. Podporu vláda zatím nezískala ani u koalice Pirátů a STAN. Hamáček nevyloučil, že by vláda mohla v krajním případě vyhlásit nouzový stav nově, i když to podle právníků může být protiústavní.

Předseda ODS Petr Fiala nechtěl takovou možnost komentovat. „Nepředbíhejme, s čím vláda přijde,“ řekl. Vláda by podle něj měla konečně začít jednat o úpravě krizového stavu, aby se nouzový stav stále prodlužovat nemusel.

Kabinet Andreje Babiše (ANO) požádal o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do 16. března. Nouzový stav jinak skončí v neděli 14. února. Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá pro svou šestou žádost dostatečnou podporu.

Hamáček: Opatření by se vyhlašovala podle zákona o ochraně veřejného zdraví

Hamáček na tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu uvedl, že pokud by nouzový stav skončil, vyhlásilo by se co nejvíc opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví by ale podle něj čelilo žalobám. Připomněl, že některá obdobná rozhodnutí rušily loni soudy s tím, že závažná omezení základních práv lze vyhlašovat jen krizovými opatřeními v nouzovém stavu.

„Můžu garantovat, že každé (nařízení) bude předmětem soudního přezkumu a některá z nich mohou být zrušena,“ uvedl. Kvůli existujícím soudním rozhodnutím je podle něj navíc zřejmé, že do režimu zákona o ochraně veřejného zdraví nelze „přepsat“ všechna aktuálně platná opatření.