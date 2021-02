Strany jednají o prodloužení nouzového stavu. Opozice má podmínky, chce prosadit své zákony

Na svém pondělním jednání se ministři shodli, že by rádi prodloužili nouzový stav o dalších 30 dnů, tedy do 16. března. Není zatím jisté, zda prodloužení nouzového stavu ve sněmovně vůbec projde, takřka jisté však je, že poslanci dají vládě kratší čas, než o který žádá.

Žádost Pirátů a STAN: Pandemický zákon

Koalice Pirátů a STAN zase chce příslib přijetí pandemického zákona, díky kterému by opatření proti covidu-19 nouzový stav nevyžadovala. „Vláda čas, který jí vždy byl sněmovnou dán k tomu, aby něco připravila a udělala, opět nevyužila,“ podotkl předseda STAN Vít Rakušan. Speciální pandemický zákon by podle něj „umožňoval vést krizový management mnohem efektivněji a moderněji“. Piráti a STAN vyloučili, že by byli pro to, aby se nouzový stav prodloužil o celých 30 dní, i kdyby pro jeho pokračování nakonec zvedli ruku.

Senátoři STAN však již vládě pohrozili podáním k Ústavnímu soudu, pokud sněmovna schválí prodloužení nouzového stavu. Budou chtít, aby se soudci k příměřenosti nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Z konkrétních opatření chtějí napadnout zákaz nočního vycházení, který se vztahuje i na vycestování z ČR v nočních hodinách, omezení amatérského sportování nebo počtu účastníků bohoslužeb.

Návrhy mají podle místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky (za STAN) vytvořit tlak na vládu, aby opatření přijímala v souladu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Podle Horníka jsou vládní opatření „namátková, chaotická a nejsou racionální“ a nouzový stav je umožňuje kabinetu svévolně měnit. Návrh ministerstva vnitra, který má zpřísnit postihy za nedodržování opatření, je podle Jana Horníka (STAN) návratem před rok 1989.