Vláda projedná návrat části žáků do škol. Plán počítá s jejich pravidelným testováním

Kabinet má na stole konkrétní materiál od ministra školství Roberta Plagy (za ANO). Ten počítá s tím, že by se v první vlně, tedy již 1. března, měli do lavic vrátit maturanti a další závěrečné ročníky.

Testovat by se mělo každých 7–14 dní takzvanou neinvazivní metodou, tedy například ze slin. Školy by se o všechno staraly samy, tedy bez pomoci zdravotníků, vyčleněny by měly speciální místnosti. První fáze by se dotkla přibližně 98 tisíc studentů a také zaměstnanců, kterých je asi 30 tisíc.

Negativní výsledek by byl podmínkou, aby se děti mohly ve školách učit. Pokud by někdo nesouhlasil, distanční výuku by nutně podstupovat nemusel, ale mohl by se domluvit třeba na individuální.

Celé by to mělo vyjít na 80–180 milionů korun týdně. V další fázi by se potom testovali středoškoláci i s praktickou výukou v nižších ročnících, poté by se přešlo na základní školy, kde by se využívaly antigeny.

Plán předem kvituje premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Pro je také opozice.