Blatný: Protiepidemická opatření přestala v Česku fungovat

„I když si to nechceme přiznat, tak covid-19 změnil i naši duševní kondici. Míra nevraživosti ve společnosti dramaticky roste,“ doplnil. V projevu zdůraznil, že se situace nezlepšuje a že řada nemocnic je na hranici urgentní péče. Pokud lidé nebudou dodržovat opatření, může se podle něj stát, že nemocnice nebudou přijímat lidi s infarktem nebo úrazem. Dodal také, že už rok se lékaři nemohou starat o jiné pacienty než o ty v kritickém stavu. Nedostatečná je podle něj například prevence rakoviny, počet vyšetření k odhalení rakoviny prsu už na jaře poklesl o více než 40 procent.

Podle Válka ministr neví, co udělat pro zlepšení situace

„Chtěl bych vás všechny poprosit o jednu věc – pojďme to vydržet,“ uvedl. „Tím nejdůležitějším, co může udělat každý z nás, je dodržovat nastavená protiepidemická opatření. Necestujme po republice, setkávejme se co nejméně, a když už se s někým setkat musíme, používejme ochranné prostředky, nejlépe respirátor,“ sdělil ministr.Už v březnu podle něj Česko dostane více vakcíny a spolu s hejtmany ministerstvo pracuje na tom, aby bylo možné rychle očkovat. „Vím, že je tu ta nemoc dlouho, ale je prostě fakt, že ji neporazíme jinak než očkováním a tím, že budeme dodržovat nařízená opatření,“ dodal Blatný.

„Ať si o epidemii myslíme cokoliv, je tady. A neovlivníme ji politikou, ale jen naším chováním. Změňme svůj postup, změňme svůj přístup. Ne kvůli mně, ne kvůli vládě, ne kvůli opozici, ale kvůli rodinám, přátelům, firmám. Kvůli celé naší zemi,“ uvedl. Podle něj je jisté, že bez takové změny se bude Česko další měsíce pohybovat jen mezi menšími nebo většími restrikcemi.

„Já ten projev chápu jako projev v podstatě zoufalství hraničícího s rezignací. Člověk má pocit, že pan ministr vlastně neví, co má udělat, aby se situace zlepšovala, tak apeluje na občany. Tomuto naprosto rozumím. Je nezbytně nutné, aby se ta opatření dodržoval. Nejsem si ale jistý, jestli to stačí,“ uvedl v reakci na Blatného projev ve vysílání ČT24 člen poslaneckého výboru pro zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).