Česká pošta od pátku zastaví přijímání balíků odesílaných do USA. Důvodem je nařízení prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů (v přepočtu zhruba 16 800 korun), které nabyde účinnosti 29. srpna.
Česká pošta přestane přijímat balíky do USA
Nadále bude podle Kateřiny Cafourkové z tiskového oddělení pošty možné do USA posílat zásilky obsahující výhradně písemná sdělení, anebo dokumenty a mezi fyzickými osobami zásilky obsahující dary do maximální hodnoty sta dolarů (v přepočtu 2100 korun).
„I tyto zásilky však budou vyžadovat řádné vyplnění poštovního celního prohlášení s důrazem na správný a úplný popis obsahu a skutečnou hodnotu v měně země určení, tedy v amerických dolarech. I přes správné a úplné vyplnění celního prohlášení může docházet k prodloužení celního řízení na vstupu do USA, což znamená delší dodací lhůty,“ dodala mluvčí.
Podle zástupců pošty dosud americká strana nevymezila zásadní otázky a postupy, zejména v oblasti výběru celních poplatků, specifikace shromažďovaných údajů a způsobu spolupráce s americkými celními orgány.
„Dílčí technické podrobnosti byly zveřejněny až 15. srpna, čímž byl ponechán mimořádně omezený časový prostor jak pro přípravu technického přenosu dat americké straně, tak pro nastavení výběru cla, které nově musí být uhrazeno před vstupem zásilky do USA. Z tohoto důvodu není v tuto chvíli možné zajistit shodu s požadavky exekutivního příkazu,“ dodala Cafourková.
Důvodem, proč k omezení příjmu zásilek dochází týden před účinností exekutivního příkazu, je podle ní skutečnost, že v momentě vstupu zboží na území Spojených států již musí být toto zboží procleno a vyměřená částka uhrazena. Podnik tvrdí, že nemůže garantovat dodání zásilky na území USA, pokud bude na České poště podána po 22. srpnu. Na dobu přepravy zásilky po její expedici z tuzemska nemá podnik vliv.