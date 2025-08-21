Nové židovské osady, které by měly vzniknout na okupovaném Západním břehu Jordánu nedaleko východního Jeruzaléma, by znamenaly porušení mezinárodního práva. Izraelská vláda by měla rozhodnutí, které povoluje jejich výstavbu, zvrátit. Uvedla to ve společném prohlášení dvacítka zemí, mezi kterými jsou Británie, Francie, Itálie, Japonsko či Austrálie. Dokument podepsala i šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Česko mezi signatáři nefiguruje.
Nové židovské osady na Západním břehu porušují právo, tvrdí dvacítka zemí
Izraelské úřady tento týden schválily výstavbu nových židovských osad v oblasti E1 na okupovaném Západním břehu Jordánu. Záměr ohlášený minulý týden označil izraelský ministr financí Becalel Smotrič za „poslední hřebík do rakve myšlenky palestinského státu“. Podle něj se jedná o reakci na záměr některých zemí uznat palestinský stát v září. Nové osady by totiž mohly oddělit východní Jeruzalém, který by se měl případně stát hlavním městem Státu Palestina, od Západního břehu Jordánu.
Dvacítka zemí označila rozhodnutí izraelských úřadů za nepřijatelné a za „porušení mezinárodního práva“. „Rozhodnutí odsuzujeme a vyzýváme v nejsilnějších termínech k jeho okamžitému zvrácení,“ stojí v prohlášení. Státy poukazují na to, že izraelská vláda má stále možnost povolení k výstavbě odvolat a vyzývají ji, aby tak učinila.
Prohlášení také poukazuje na Smotričův výrok, že výstavba těchto osad znemožní vznik palestinského státu. „To nemá žádný přínos pro lidi v Izraeli. Naopak hrozí podkopání bezpečnosti a další nárůst násilí a nestability, což nás oddaluje od míru,“ uvádějí signatáři. Poukazují také na to, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN zakazuje Izraeli výstavbu osad na palestinském okupovaném území.
Británie si předvolala izraelskou velvyslankyni
K plánům na výstavbu nových osad se kriticky vyjádřila i OSN či německý ministr zahraničí Johann Wadephul, podle kterého by výstavba také porušila mezinárodní právo, píše deník Ha'arec. Německo však mezi signatáři není. Británie si ve čtvrtek kvůli plánu předvolala izraelskou velvyslankyni.
Česká diplomacie ve středu uvedla, že výstavba osad v oblasti E1 „nepřispívá k dvoustátnímu řešení“. „Vyzýváme k dodržování mezinárodního práva a respektu vůči mírovému procesu,“ uvedlo české ministerstvo zahraničí.