Ministerstvo mírně zlepšilo odhad letošního růstu ekonomiky


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Resort financí mírně zlepšil výhled letošního hospodářského růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle něj letos zvýší o 2,1 procenta. V dubnu ministerstvo čekalo dvouprocentní růst. Příští rok ekonomika poroste podle resortu o dvě procenta. Inflace by letos měla dosáhnout v průměru 2,4 procenta, příští rok 2,3 procenta, vyplývá z nové ekonomické predikce, kterou ve čtvrtek představil šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS).

Predikce už zohledňuje cla, která Spojené státy uvalily na většinu dovozů z Evropské unie. V letošním roce zpomalí obchodní bariéry dynamiku českého růstu o 0,3 procentního bodu, v příštím roce o 0,4 procentního bodu.

V roce 2026 by ale české hospodářství podle predikce mohlo těžit ze stimulačního balíčku německé vlády, který by se vzhledem k provázanosti obou ekonomik mohl projevit zrychlením českého růstu o 0,2 až 0,3 procentního bodu.

Hlavními tahouny hospodářského růstu by podle predikce měly být letos i v příštím roce spotřeba domácností a vládní výdaje. Spotřeba domácností letos vzroste o tři procenta, příští rok o 2,9 procenta. Vládní výdaje letos porostou o 1,9 procenta, příští rok o 1,4 procenta. V roce 2026 by k růstu měla přispět také obnovená investiční aktivita, když by investice po letošní stagnaci měly vzrůst o 2,9 procenta.

Resort očekává růst reálných mezd

Mzdy se podle predikce letos nominálně zvýší o 6,6 procenta, příští rok růst zpomalí na 5,4 procenta. Vzhledem k tomu, že inflace by měla zůstat stabilizovaná, to bude znamenat i růst reálných mezd.

„Aktuální čísla potvrzují trend, že se česká ekonomika postupně vrací k udržitelnému růstu, což je ten nejlepší základ pro její další rozvoj. Je to jak díky nízké a stabilní inflaci, která by měla v příštím roce ještě klesnout, tak i rostoucím reálným mzdám o čtyři procenta, které se viditelně odráží ve vyšší spotřebě domácností,“ sdělil Stanjura.

Prognóza ministerstva financí je ohledně hospodářského růstu i míry inflace v souladu s predikcí, kterou ve středu zveřejnila Česká bankovní asociace. Česká národní banka, která svou prognózu zveřejnila minulý týden, byla optimističtější, když předpokládala pro letošní rok růst HDP o 2,6 procenta. Centrální banka předpokládala i vyšší inflaci, podle ní letos dosáhne v průměru 2,6 procenta.

