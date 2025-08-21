Resort financí mírně zlepšil výhled letošního hospodářského růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle něj letos zvýší o 2,1 procenta. V dubnu ministerstvo čekalo dvouprocentní růst. Příští rok ekonomika poroste podle resortu o dvě procenta. Inflace by letos měla dosáhnout v průměru 2,4 procenta, příští rok 2,3 procenta, vyplývá z nové ekonomické predikce, kterou ve čtvrtek představil šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS).
Ministerstvo mírně zlepšilo odhad letošního růstu ekonomiky
Predikce už zohledňuje cla, která Spojené státy uvalily na většinu dovozů z Evropské unie. V letošním roce zpomalí obchodní bariéry dynamiku českého růstu o 0,3 procentního bodu, v příštím roce o 0,4 procentního bodu.
V roce 2026 by ale české hospodářství podle predikce mohlo těžit ze stimulačního balíčku německé vlády, který by se vzhledem k provázanosti obou ekonomik mohl projevit zrychlením českého růstu o 0,2 až 0,3 procentního bodu.
Hlavními tahouny hospodářského růstu by podle predikce měly být letos i v příštím roce spotřeba domácností a vládní výdaje. Spotřeba domácností letos vzroste o tři procenta, příští rok o 2,9 procenta. Vládní výdaje letos porostou o 1,9 procenta, příští rok o 1,4 procenta. V roce 2026 by k růstu měla přispět také obnovená investiční aktivita, když by investice po letošní stagnaci měly vzrůst o 2,9 procenta.
Resort očekává růst reálných mezd
Mzdy se podle predikce letos nominálně zvýší o 6,6 procenta, příští rok růst zpomalí na 5,4 procenta. Vzhledem k tomu, že inflace by měla zůstat stabilizovaná, to bude znamenat i růst reálných mezd.
„Aktuální čísla potvrzují trend, že se česká ekonomika postupně vrací k udržitelnému růstu, což je ten nejlepší základ pro její další rozvoj. Je to jak díky nízké a stabilní inflaci, která by měla v příštím roce ještě klesnout, tak i rostoucím reálným mzdám o čtyři procenta, které se viditelně odráží ve vyšší spotřebě domácností,“ sdělil Stanjura.
Prognóza ministerstva financí je ohledně hospodářského růstu i míry inflace v souladu s predikcí, kterou ve středu zveřejnila Česká bankovní asociace. Česká národní banka, která svou prognózu zveřejnila minulý týden, byla optimističtější, když předpokládala pro letošní rok růst HDP o 2,6 procenta. Centrální banka předpokládala i vyšší inflaci, podle ní letos dosáhne v průměru 2,6 procenta.