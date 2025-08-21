Lidé napříč republikou si připomínají výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. „Náš pohled na historii by měl být co nejobjektivnější,“ prohlásil v projevu prezident Petr Pavel při pietním aktu u budovy Českého rozhlasu v Praze, kde v roce 1968 došlo k největším střetům. Zúčastnili se také premiér Petr Fiala (ODS), předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a další čelní politici, kteří za melodie smuteční hudby k pamětním deskám položili květinové věnce.
Pavel na pietě k výročí sovětské okupace varoval před zkreslováním historie
Před padesáti sedmi lety obsadily armády Sovětského svazu, Bulharska, Maďarska a Polska Československo, aby násilím potlačily pokus liberálního křídla komunistické strany o reformy. Po invazi započala éra takzvané normalizace, která přinesla politické čistky, posílení cenzury a omezení svobod.
„Měli bychom věnovat pozornost tomu, jak vykládáme historii, a to i nedávné události, aby nedocházelo ke zkreslování, drželi jsme se faktů a hodnot a dokázali rozlišovat to, co je správné a to, co je zlo,“ prohlásil prezident.
Pavel vyzdvihl také hrdinství Čechů, kteří se téměř beze zbraně postavili tankům a vzpomněl i na lidi, kteří si tehdejší situaci neuměli vyložit. „Historické události nejsou jednobarevné, nejsou černobílé, ale mají všechny odstíny šedi,“ zdůraznil.
Fiala poděkoval občanskou angažovanost
Předseda vlády v projevu akcentoval sílu každého jednotlivce rozhodnout o směřování země. „Naše budoucnost závisí na tom, jaké hodnoty budeme ctít v každodenním životě,“ vzkázal. Na milionech malých rozhodnutí záleží něco velkého, na tom záleží, zda si dokážeme udržet naši nezávislost, svrchovanost a naši svobodu, abychom už nikdy nemuseli stát proti tankům,“ prohlásil.
S projevy vystoupili také předseda senátu, primátor hlavního města Bohuslav Svoboda (ODS) generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral či velvyslanec Slovenska Martin Muránský.
Další političtí představitelé srpnové události vzpomněli například na sociálních sítích. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová uctila nevinné oběti invaze a vzdala hold těm, kteří o okupaci šířili pravdu ještě v časech cenzury.
Památku padlých uctí také lidé v Brně, Liberci, Plzni, Hradci králové, nebo v Chrudimi či Mělníku. V Ostravě události roku 1968 připomene fotografický pořad v kině Luna. Možnost znovu se ohlédnout za temnou kapitolou československých dějin budou mít také účastníci pražského festivalu NeverMore 68.