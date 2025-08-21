Newyorský odvolací soud zrušil pokutu uloženou současnému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v případu nadhodnocování jeho jmění. Loni soud Trumpovi, tehdy ještě uchazeči o druhý prezidentský mandát, nařídil zaplatit pokutu 355 milionů dolarů (7,5 miliardy korun); její celková výše i s úroky nakonec přesáhla 515 milionů dolarů (přibližně 10,9 miliardy korun), napsala agentura AP.
Soud Trumpovi zrušil pokutu v případu nadhodnocování majetku
Soudce Arthur Engoron původně nařídil Trumpovi zaplatit pokutu za masivní nadhodnocování hodnoty majetku Trump Organization s cílem získat výhodné půjčky.
V nynějším rozhodnutí soudci odvolacího soudu uvedli, že ačkoli je Trump za podvod odpovědný, pokuta ve výši téměř půl miliardy dolarů je nepřiměřená a porušuje ochranu před tvrdými tresty, kterou zaručuje americká ústava.
Dle Trumpa je kauza politicky motivovaná
V případu proti Trumpovi, jeho dvěma dospělým synům a společnosti Trump Organization soudce Engoron rovněž zakázal současnému prezidentovi působit jako ředitel společnosti po dobu tří let nebo čerpat úvěry od bank ve státě New York.
Senát pěti odvolacích soudců je rozdělen v názoru na opodstatněnost původní žaloby, kterou podala generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová. Ta obvinila Trumpa a jeho syny z „trvalého a opakovaného podvodu“.
Republikánský šéf Bílého domu po celou dobu věc líčil jako politicky motivovanou kauzu s odkazem na skutečnost, že Jamesová zastupuje Demokratickou stranu.