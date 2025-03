Místo září spíš leden. Koalice zvažuje posun změny financování nepedagogů

„Mrzí mě, že prostě nedokážou ocenit tu práci, protože si myslím, že škola nemůže bez uklízečky, kuchařky ani školníka existovat,“ má jasno Danešová. Nyní jí posílá plat stát, nově by to mělo být město. Koalice chtěla původně změnu prosadit od příštího školního roku, teď je ale čím dál pravděpodobnější, že to bude až od 1. ledna 2026.

Odklad změny financování nepedadogů ze září na leden ale prosazují i další koaliční strany. „Dlouhodobě jsme kritičtí k tomu, jakým způsobem je tato změna připravována a hlavně jak je komunikována. To, v jakém je to stavu, nám nedává úplně naději, že by to mohlo od 1. září skutečně fungovat,“ podotýká šéf lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„TOP 09 vyzývá ministra k tomu, aby skutečně srozumitelně komunikoval tuto věc se všemi odborníky, protože nálada mezi nepedagogy je plná obav,“ přidává se místopředseda další vládní strany a šéf sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Matěj Ondřej Havel.

Tři varianty

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by mohla koalice vybírat mezi třemi variantami účinnosti zákona příští týden. „Nechat to tak, jak to je, celé to posunout o rok, což je jeden z pozměňovacích návrhů, nebo to nechat k 1. lednu 2026,“ vyjmenovává. Kterou variantu preferuje on, ale řekne až kolegům.

„To, co rozhodně požadujeme, je odsunutí věci do normálního roku, tedy ne do školního. Na úterním jednání to připustil i ministr financí, takže v tomto ohledu jsme spokojenější,“ připouští šéf legislativní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek (ODS).

Bek a Stanjura v polovině ledna po jednání vlády oznámili, že obce a kraje by ještě letos dostaly na financování platů nepedagogických pracovníků z rozpočtového určení daní jedenáct miliard. O stejnou částku by ale přišel státní rozpočet, který má k dispozici vláda.

Dnes celkem dostávají samosprávy z každé koruny vybrané díky DPH a dani z příjmu lidí i firem třetinu, koalice navrhuje tento poměr nejpozději v roce 2026 zvýšit na víc než 36 procent.