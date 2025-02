Pavel ve financování nepedagogů podpořil hejtmany, říká Holiš

Hejtmani se s prezidentem Petrem Pavlem shodli na tom, že převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele škol by neměl platit od letošního září. Po schůzce Asociace krajů s Pavlem na Pražském hradě to řekl její předseda a zlínský hejtman Radim Holiš (ANO). Pavel podle něj podpořil nesouhlas vedení krajů a obcí s postupem vlády.

Sněmovna ve středu poslala do závěrečného kola schvalování novelu školského zákona, která zmíněný převod obsahuje. Kromě zástupců samospráv či školských odborů a organizací návrh kritizují opoziční hnutí ANO a SPD, podle Pirátů by novinka měla začít platit až od září příštího roku, aby bylo možné změnu připravit.

Pavel v úterý řekl, že jestli dodnes není hejtmanům a starostům jasné, s jakými zdroji a odkdy by měli počítat, hovoří to o nepřipravenosti takového opatření. Pokud návrh nebude projednaný s vedením krajů, obcí a měst, domnívá se, že by neměl být přijat.

Bek: Je to legitimní téma

„Myslím si, že je jasné, že věcně je změna potřebná a správná, to je pohled celé koalice. Je ale samozřejmě na místě debata se zřizovateli o finančním objemu,“ řekl pro ČT24 Bek. Odklad financování je podle něj rovněž „legitimní téma“. „Jsem ale vázán rozhodnutím koalice, ta by se musela dohodnout s aktéry na nějakém jiném uspořádání,“ doplnil ministr.

Na financování nepedagogů i části ostatních neinvestičních výdajů podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) dostanou obce a kraje od září do konce letošního roku jedenáct miliard korun. Je to částka, kterou by na to stát vynaložil za třetinu roku, navýšená o půl miliardy, uvedl dříve Stanjura. Příští rok by podle něj převedená částka pro obce a kraje mohla činit 32,4 miliardy korun, pokrývala by financování po celý rok.