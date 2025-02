Nový systém financování nepedagogických pracovníků provází spory

Kritika ministra školství Mikuláše Beka (STAN) uvnitř vládní koalice sílí. K lidovcům, kteří ho už minulý týden vyzvali, aby podstatně lépe vysvětloval převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce a kraje, se nově přidala i TOP 09. Ta tvrdí, že kvůli Bekově nedostatečné komunikaci s řediteli panuje v mnoha školách velká nejistota. Ministr kritiku odmítá. Nový systém financování přinese některým obcím extrémní propad financí. Podle resortu školství je takových samospráv několik desítek. V průměru by si ale měly zhruba o šest procent polepšit.

„Pan ministr Bek ignoruje komunikaci s kraji, se zřizovateli škol a nechává bublat nespokojenost. Je to zbytečné, zbytečně to znervózňuje všechny lidi z terénu, nepedagogické pracovníky, zřizovatele škol,“ míní Pekarová Adamová.

Lidovci minulý čtvrtek pohrozili, že pokud Bek komunikaci o změně financování kuchařek či školníků nezmění, nebudou pro změnu hlasovat. Šéfka TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová teď připustila, že by mohla situaci v resortu školství řešit koaliční rada.

„Já jsem nějaké špatné odezvy na to nijak neměl. Jsem v kontaktu se starosty v našem regionu jako bývalý primátor Plzně. Vím, že si určitě s tou věcí poradíme,“ sdělil ministr kultury a místopředseda ODS Martin Baxa.

„Sice to je pozdě, ale pokud se podaří do termínu třetího čtení vysvětlit starostům kroky, které činíme a které z mého pohledu jsou nutné a potřebné, tak potom nebudeme mít problém ten pozměňovací návrh podpořit,“ reagoval ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

„Budeme společně s poslanci a senátory starostům a ředitelům škol vysvětlovat principy fungování té změny. Já jsem absolvoval v pondělí takovou debatu na Vyškovsku na jižní Moravě, v pondělí jedu do Karlovarského kraje, pak jedu do Královéhradeckého kraje. Takže dáváme i prostor pro debatu se starosty,“ řekl Bek.

Právě zdejší mateřská škola je důvodem navýšení financí. Ministerstvo tak chce motivovat obce, aby zařízení pro nejmenší provozovaly. „Pokud bude oceněna moje provozní zaměstnankyně – mám tady jeden a půl úvazku, tak myslím, že si to hodně zaslouží,“ řekla ředitelka MŠ Kněževes u Prahy Olga Procházková.

Kněževsi u Prahy by měl nový systém oproti loňsku přilepšit o téměř 36 procent. „Pochopitelně ty peníze půjdou na konto školky a nepedagogických pracovníků tak, aby byli spokojení,“ uvedl starosta obce Stanislav Kettner (KSČM).

Převod financování nepedagogických pracovníků je velkým tématem pro obce. Řeší ho i starostové dvou obcí ze středních Čech, které nesou jméno Kněževes. Zatímco Kněževes u Prahy by měla dostat na financování nepedagogických pracovníků výrazně více peněz, Kněževes u Rakovníka je na tom opačně.

Kněževes u Rakovníka si s novým systémem pohorší

Naopak do Kněževsi u Rakovníka přinesl nový systém obavy. Pohoršit by si měli o 51 procent. „Z té situace, kdy máme peníze navíc, budeme z peněz, co nám zbydou na investice, ukrajovat část na provoz školy a školky,“ vysvětlil starosta obce Jan Vršecký (nest.).

Kapacita školy je 325 dětí. 250 jich je ale na individuálním vzdělávání – do školy tedy nechodí každý den. Právě to je příčina propadu financí. „To je ukázka jedné z vad toho dosavadního systému. Na provoz dostávaly některé obce finanční prostředky na děti, které v té škole nikdy nebyly,“ uvedl 23. ledna Bek.

„Dává jasný signál, že nechce podporovat tuto naši činnost a ještě nás za to finančně potrestá,“ prohlásila ředitelka MŠ a ZŠ Kněževes u Rakovníka Dana Vondrušková.

Ministerstvo chce s některými obcemi ještě jednat

Navrhované finance pro samosprávy se ještě mohou změnit. S obcemi, které by si měly výrazně pohoršit, chce ministerstvo ještě jednat. „Je ve hře, že bude nějaký překlenovací program – dočasný, jak to u těchto změn bývá,“ přiblížil náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS).

Schůzka by se měla uskutečnit příští týden. Ohledně financování nepedagogických pracovníků se má sejít také prezident Petr Pavel a Asociace krajů.