Učebnice mají nově hradit obce a kraje

Obce a kraje by měly od příštího září nově hradit školám kromě mezd kuchařek, uklízeček a dalšího provozního personálu také nákup učebnic. Prostředky na to mají dostat z upraveného rozpočtového určení daní. Ředitelé se obávají, že změna dopadne na kvalitu výuky. Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) ale bude legislativa garantovat, že peníze školy dostanou.

„Za posledních několik let se tato částka neměnila a byla to zrovna jedna z těch, které můžete dobře naplánovat bez ohledu na to, jestli odejde, nebo přijde žák, jestli jsou, nebo nejsou v obci peníze,“ popsal ředitel ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Ondřej Bárta.

Pražská základní škola Hanspaulka vydá na nákup nových učebnic ročně čtyři sta tisíc korun. Jedná se o téměř polovinu z balíku, ze kterého platí například i plavání nebo licence na elektronické materiály do výuky jazyků. Ze stejné kapitoly škola zaplatila také 160 notebooků a v příštím roce plánovala přikoupit další. Učitelé si je nyní pro děti rezervují a půjčují, a to nejen do IT předmětů, ale také například dějepisu nebo přírodopisu.

Dosud posílal peníze stát, od září mají o části takzvaných ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) za více než miliardu rozhodovat zřizovatelé.

„Přes obce a kraje by se mělo platit to, co je ve všech školách podobné nebo stejné. Například příspěvek na učebnice nebo IT infrastrukturu. Naopak bychom nechali ve státním rozpočtu financování těch (věcí), které jsou vázány na některé specifické obory ve středním školství, například řidičské průkazy a svářečské zkoušky,“ uvedl ministr Bek.

Odbory a Asociace ředitelů ZŠ před změnou varují

Asociace ředitelů základních škol však podle svého předsedy Luboše Zajíce v převodech ostatních neinvestičních výdajů vidí „riskantní záležitost“. A to kvůli tomu, že „se to týká dalších věcí jako vzdělávání pedagogů“.

„Upozorňujeme, že je to možná větší problém, než co se týká nepedagogů, byť to není tak velká částka. Stát na to má pravidla, ředitelé vědí, co mohou očekávat, a takto to bude jenom na vůli zřizovatele,“ sdělil předseda školských odborů František Dobšík.

Ministr tvrdí, že garance koalice propíše do pozměňovacího návrhu ke školskému zákonu. Zvažuje vyjmenovat i nutný rozsah činností, jako je úklid a další práce, které zajišťují nepedagogové. Vyčíslit sumu k proplacení zřizovatelem ale nelze.