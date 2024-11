Silniční infrastruktura má nedostatky, ale je prioritou vlády, míní šéf dopravců

V Česku stále chybí napojení dálniční sítě na okolní země nebo spojení krajských měst kapacitními komunikacemi, upozornil generální tajemník sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. Zároveň ale v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na rok 2025, kterým se ve středu zabývají poslanci, poukázal na to, že vláda bere dopravu jako svou prioritu.

„Pořád nemáme napojení na okolní země dálnicemi. O propojení krajských měst kapacitními komunikacemi si zatím můžeme nechat zdát. Myslím si, že v blízké době se budeme muset vrátit i k hlavní tepně, kterou tady máme, k dálnici D1,“ upozornil Hromíř.

„Možná jsme trochu promarnili příležitost, když se dělala rekonstrukce dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Kdybychom už tehdy projednali celý projekt tak, aby se dal přidat jeden pruh, tak by to také pomohlo. To nás možná ještě čeká,“ míní šéf dopravců.