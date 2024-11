Na dálnici D3 se zřejmě bude moci jezdit 150kilometrovou rychlostí

Už zhruba za měsíc se otevře téměř osmadvacet kilometrů dlouhý úsek dálnice D3 z Českých Budějovic dál na jih. Součástí je i obchvat krajského města. Část dálnice k hranicím s Rakouskem by měla být hotová za tři roky. Mezi Táborem a Českými Budějovicemi ve směru na Tábor by se navíc v budoucnu mohlo jezdit rychlostí sto padesát kilometrů za hodinu. Tím by se D3 stala první dálnicí v Česku, kde je takto vysoká rychlost povolená.