Izrael souhlasí s americkým plánem na dočasné příměří v Pásmu Gazy

Witkoff předložil plán na prodloužení stávajícího příměří poté, co naznal, že je třeba více času na rozhovory o trvalém příměří, tvrdí úřad izraelského premiéra. Ramadán začal v sobotu a končí 29. března. Pesach bude od 12. do 20. dubna.

Netanjahuův úřad sdělil, že Jeruzalém okamžitě povede jednání o Witkoffově plánu, pokud s ním bude Hamás souhlasit.

„Podle dohody se Izrael může vrátit k bojům po 42. dni, pokud bude mít pocit, že jednání jsou neefektivní,“ sdělil dále úřad. Podle něj Hamás dosavadní dohodu o příměří porušoval. Z toho se obviňují obě strany konfliktu navzájem.

Druhá fáze příměří v hrubých obrysech počítala s propuštěním zbývajících živých rukojmí, plným odchodem izraelských vojáků z Pásma Gazy a časově neomezeným zastavením bojů. Přesné podmínky a parametry druhé fáze však nebyly dosud dohodnuty, přičemž na začátku příměří se předpokládalo, že se tak stane v průběhu první fáze klidu zbraní.

Dva palestinští představitelé obeznámení s jednáním Reuters sdělili, že Izrael odmítl vstoupit do druhé fáze dohody nebo jen zahájit jednání o ní. Místo toho dle nich Jeruzalém požaduje prodloužení první fáze příměří, které by zahrnovalo předání řady živých vězňů a těl každý týden prodloužení. Hamás to ale odmítl a trvá na dodržování dohody a zahájení druhé fáze.