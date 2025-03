Končí první fáze příměří mezi Izraelem a Hamásem, další jednání zatím vázne

Server The Times of Israel (ToI) napsal, že rozhovory by měly v sobotu pokračovat, v pátek se prý z Káhiry vrátil izraelský vyjednávací tým. Egypt, který spolu s Katarem a Spojenými státy jednání mezi Izraelem a Hamásem dlouhodobě zprostředkovává, oznámil obnovení rozhovorů ve čtvrtek.

První fáze příměří znamenala podle Borka jakýsi „mechanismus izraelští rukojmí za palestinské vězně“, Izrael pak také musel vyklidit koridor, který rozděloval jižní a severní část Pásma Gazy.

Izrael zatím otálí

Ve druhé fázi by se tak měli izraelští vojáci stáhnout z celého zbytku Pásma Gazy. „Musí se domluvit na trvalém klidu zbraní. Pokud by na to Izrael kývl, tak Hamás v Pásmu Gazy přežije, zůstane tam,“ upozornil Borek. Dočasný klid zbraní by se tak změnil v trvalé příměří, neboť Hamás by tím získal fakticky imunitu.

Izraeli se proto nechce do vyjednávání o druhé fázi příměří. Dva týdny proto „otálel“ s rozhovory o druhé fázi, nyní místo jednání nabízí pouze částečnou druhou fázi. Podle Borka tak Hamás může stále tlačit na židovský stát skrze izraelská rukojmí, kterých by měli teroristé držet zhruba šedesát.

Izraelská vláda se podle serveru ToI zdráhá stáhnout z Pásma Gazy zcela své vojáky, dokud tam bude mít jakoukoli moc Hamás. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dlouhodobě označuje za prioritu zničení Hamásu, což se ale nepovedlo za víc než rok války a podle některých je to nereálné.