Hamás propustil čtyři izraelská rukojmí

Předání rukojmí ukázal přímý přenos televizní stanice al-Džazíra z náměstí, zaplněného uniformovanými a maskovanými ozbrojenci Hamásu a Islámského palestinského džihádu a přihlížejícím davem Palestinců.

„Byli jsme svědky toho, že Hamás využívá tuto příležitost ke své propagandě. Viděli jsme zinscenovaný ceremoniál,“ popisoval zpravodaj ČT Václav Černohorský, který přenos z Gazy sledoval v Tel Avivu. „Na záběrech se ženy na nich usmívaly a nebylo na první pohled vidět, že by měly fyzická zranění,“ dodal.

Rukojmí už jsou na izraelském území

Po představení na pódiu nastoupily vojačky do přistavených sanitek Červeného kříže, které z místa zvolna odjely. Izraelská armáda potvrdila, že už propuštěné rukojmí převzala od Červeného kříže. Zvláštní jednotky je již dopravily z Gazy na izraelské území.

Na vojenské základně u hranic podstoupily vojačky předběžnou lékařskou prohlídku a setkaly se s rodinami, poté budou dopraveny do nemocnice ve středním Izraeli. Propuštěné rukojmí jsou v relativně dobré fyzické kondici, která si nežádala jejich ošetření přímo na místě, sdělili serveru The Times of Israel představitelé armády.