Humanitární pomoc lidem v Gaze vázne. USA ale dodávky zbraní Izraeli neomezí

Události: Dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy (zdroj: ČT24)

Požadavky USA

Spojené státy americké stanovily 13. října Izraeli ultimátum, podle kterého měl do třiceti dnů udělal kroky ke zlepšení podmínek v oblasti. Jinak hrozilo omezení zbrojních dodávek z USA Jeruzalému. Washington chtěl, aby do palestinské enklávy denně vjelo nejméně 350 nákladních aut s pomocí. V říjnu to přitom průměrně bylo 57 vozidel.

V úterý ale USA prohlásily, že dodávky zbraní neomezí, přestože Izrael během měsíční lhůty všechny požadavky nesplnil. Dospěly k závěru, že Jeruzalém tuto pomoc neblokuje, a neporušuje tedy americké zákony pro zbraňový export. Podle ministra zahraničí Antonyho Blinkena izraelská vláda zavedla dvanáct z patnácti požadovaných opatření.

Blinken však také prohlásil, že Izrael svých válečných cílů dosáhl a měl by ukončit operace. Ty ale dál pokračují na severu Pásma Gazy, kde se Hamás údajně přeskupil. Izraelská armáda současně upevňuje svou kontrolu nad rozsáhlými oblastmi, kterými rozděluje palestinskou enklávu na tři sektory.