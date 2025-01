Bez denního světla a anestezie, popsaly propuštěné ženy zajetí Hamásu

před 7 m minutami | Zdroj: The Times of Israel , CBS News , ČT24

„Nemyslela jsem si, že se vrátím. Myslela jsem si, že v Gaze zemřu,“ cituje zpravodajský kanál Channel 12 jednu ze tří rukojmích, která byla mezi prvními propuštěnými v rámci první fáze dohody, která předpokládá propuštění celkem izraelských 33 zajatců v Pásmu Gazy během 42 dnů výměnou za téměř dva tisíce palestinských vězňů.

Čtyřiadvacetiletou Romi Gonenovou 7. října 2023 unesli z festivalu Supernova poblíž kibucu Re'im, když tisíce teroristů vedených Hamásem vtrhly přes hranice do Izraele. Osmadvacetiletá Emily Damariová a jednatřicetiletá Doron Steinbrecherová byly během teroristického útoku uneseny ze svých domovů v nedalekém kibucu Kfar Aza. Damariová i Gonenová byly postřeleny a Damariová přišla v důsledku zranění o dva prsty, popisuje server The Times of Israel (ToI).

Ženy byly propuštěny po 471 dnech strávených v zajetí teroristů z Hamásu v Pásmu Gazy.