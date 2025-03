Tři procenta HDP na obranu mohou být málo, shodují se Dvořák a Telička

Telička řekl, že tři procenta, zvlášť v horizontu několika let, jsou málo. „Chápu, že to nejde udělat ze dne na den, jsou to tendry, musí to zapadat do strategie,“ připustil. Česko by se ale podle něj mělo inspirovat Polskem, které považuje za příklad hodný následování. „Byť to bude znamenat, že si budeme v jiných oblastech muset utáhnout opasky,“ upozornil bývalý eurokomisař. Dvořák s jeho názorem souhlasil. „Myslím, že tři procenta jsou málo,“ podotkl.

Právě Polsko investovalo do modernizace armády už před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, po roce 2022 ale výdaje zvýšilo. Varšava letos hodlá na obranu vynaložit 4,7 procenta HDP.

Pokud má na obranu putovat více peněz, jde podle Turka hlavně o efektivitu a to, kolik peněz zůstane u českých výrobců. „Nevnímám za správné určovat procenta a střílet je od stolu, potřebujeme restrukturalizaci armády, investovat do ní,“ upozornil. Zdůraznil, že považuje za důležité být silnými partnery v NATO.