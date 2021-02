Nárůst úmrtí můžeme srovnávat s válečným obdobím v roce 1945, říká demografka

„Když porovnáme průměr za pět let s počtem zemřelých teď, tak jednoznačně nám vyplývá dramatické navýšení počtu úmrtí, které souvisí s pandemickou situací. My víme, že část těch úmrtí byla podle vykázaných případů úmrtí na covid, což je asi sedmdesát procent a zbývajících přibližně třicet jsou tedy jiné příčiny,“ uvedla s tím, že pětileté období se používá právě proto, aby výsledky neovlivnil výkyv jednoho roku.

Zmíněná data každopádně ukazují, že kvůli nemoci covid-19 zemřelo o sedmáct tisíc lidí víc než loni, respektive přesněji o patnáct tisíc, protože s nárůstem o dva tisíce se počítalo kvůli stárnutí obyvatelstva. Zatím ale nedokážou tato čísla přesně odpovědět například na to, kolik lidí nezemřelo na covid-19 přímo, ale třeba jen v souvislosti s ním, nebo proto, že zanedbali prevenci, případně i v důsledku zavedených opatření.

„Já tady tohle rozdělení moc ráda nemám, jsou to prostě úmrtí, která byla vykázána v souvislosti s covidem. Data se budou ale zpřesňovat, bude komise, která bude dále zkoumat úmrtnostní listy a bude ještě dolaďovat údaje, ale to je zcela běžné,“ dodala demografka s tím, že neočekává žádné dramatické úpravy.

Dodává, že se sice v týdnu hodně diskutovalo o tom, jestli je možné započítávat i úmrtní u autonehody, kde je oběť covid pozitivní. „Viděla bych to v řádu jednotek případů, takže nepovažuju za důležité se vůbec tady tímto zaobírat,“ uvedla demografka.

Reálné počty úmrtí s covidem jsou mnohem vyšší

Dodala ale, že za důležitější považuje jiný aspekt. A to, že sledovaná úmrtí v souvislosti s covidem jsou jen částí ledovce, protože je dalších asi třicet procent, která podle ní zcela jistě se současnou situací souvisejí.

„Já bych si dovolila říct, že část z těchto úmrtí je jistě v přímé souvislosti s covidovým onemocněním. To znamená, že se bude jistě jednat o takové případy úmrtí, kdy před úmrtím nebyl proveden test na covid a tedy na listu, prohlídce zemřelého, se toto neuvádí. Anebo se může jednat o případy úmrtí, které jsou déle než dvacet dnů od posledního pozitivního testu, protože to je taky určitá hranice pro to, jak se vykazují úmrtí v souvislosti s covidem,“ uvedla.