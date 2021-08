Na třetí kolo vakcíny bude mít po osmi měsících nárok každý očkovaný, řekl Vojtěch

O podmínkách podání třetí dávky očkování ještě před vládou jednala její rada pro zdravotní rizika. Původně se uvažovalo o tom, že by věková hranice pro posilující vakcínu tvořila pětašedesát let, skupina MeSES navrhla šedesát let a k tomuto věku se přiklonilo i ministerstvo zdravotnictví. Vláda jeho doporučení jen vzala na vědomí.

„Přeočkování je nastaveno pro všechny primárně na základě časového hlediska. Možnost nechat se přeočkovat třetí dávkou bude platit pro každého nejdřív po osmi měsících od ukončené vakcinace. Doporučujeme rizikovým skupinám, aby tuto možnost využily,“ sdělil ministr zdravotnictví. Nové kolo startuje 20. září.

Výzva k rizikovým skupinám se kromě seniorů týká i zdravotníků, sociálních pracovníků nebo chronicky nemocných, ti by měli třetí dávku konzultovat se svým praktikem. Právě u nich, případně v nemocnicích, by mělo přeočkování proběhnout, protože velká centra mimo zdravotnická zařízení se v září postupně ruší.

„Naboostování imunity je poměrně zásadní a před podzimním obdobím je na místě tuto možnost lidem dát,“ konstatoval ministr. Zdravotníci budou aplikovat posilující dávky vakcíny typem mRNA, tedy od výrobců Pfizer/BioNTech a Moderna. Jako třetí dávku je mohou dostat i ti, co měli AstraZenecu, která je jiného typu, a jako druhou očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson.

V září rovněž bude pokračovat vládní kampaň na očkování těch, kteří si pro vakcínu dosud nepřišli vůbec, k dispozici bude bez registrace i skrze mobilní týmy. „Věřím, že se zájem ještě zvýší i vzhledem k tomu, že byly prázdniny,“ podotýká ministr. Záměrem českého zdravotnictví bylo naočkovat sedmdesát procent populace, aby se zabránilo další vlně šíření nákazy.

K tomu zatím nedošlo, Vojtěch ale očekává, že ani s podzimem nebude třeba další plošná uzávěra. „Věřím, že bariéra očkování a částečné promořenosti nám pomůže zabránit nárůstu hospitalizací. Lockdown v plánu není,“ prohlásil.

Testy v sociálních službách a kontroly na letištích

S koncem dovolených Česko současně obnoví povinné testování zaměstnanců a klientů pobytových sociálních služeb, kteří nejsou očkovaní a covid dosud neprodělali. Probíhat bude jednou týdně. „Jsou dlouhodobě identifikované jako nejrizikovější z hlediska struktury pacientů, o které je pečováno,“ vysvětlil Vojtěch. Režim bude podle něj podobný jako v jarních měsících.

Veřejná mezinárodní letiště v České republice budou muset kontrolovat osoby cestující do Česka, zda splňují podmínky v souladu s opatřeními proti covidu-19. Podle ministra je nutné kontroly dodržovat vzhledem k situaci na západ od České republiky, kde postupuje další vlna nákazy.

Příjezdový režim se řídí mapou cestovatele. U zeleně a oranžově označených zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář a být testován před vstupem do Česka nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test.

Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději čtrnáctý den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář.