Letošní zimu nepřežila v Česku čtvrtina včelstev. Viníky jsou roztoči, cementový med a klima

Letošní zimu v Česku nepřežila téměř čtvrtina včelstev. Oznámila to Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL). Je to doposud nejhorší výsledek za posledních dvanáct let. Mimořádné kolapsy včelstev podle vědců souvisí zejména s nebezpečnou nemocí varroózou, která nabrala na síle nezvykle brzy kvůli loňskému teplému jaru.