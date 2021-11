Ministr v demisi Vojtěch se nakazil covidem. Uvedl, že má mírný průběh

„Z pátku na sobotu mi nebylo dobře, proto jsem si včera (v sobotu) došel preventivně na PCR test. Ten bohužel ukázal, že jsem pozitivní. Nastupuji tak do čtrnáctidenní izolace. Díky očkování mám mírný průběh a budu tak pracovat z domova,“ uvedl Vojtěch.

Dnes v poledne se do @OtazkyVM připojím vzdáleně. Z pátku na sobotu mi nebylo dobře, proto jsem si včera došel preventivně na PCR test. Ten bohužel ukázal, že jsem pozitivní. Nastupuji tak do 14 denní izolace. Díky očkování mám mírný průběh a budu tak pracovat z domova. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) November 28, 2021

Ministr v Otázkách Václava Moravce uvedl, že v předešlých dnech byl v kontaktu s členy vlády v demisi, včetně jejího šéfa Andreje Babiše (ANO). Dle Vojtěcha byl ale Babiš v bezpečné vzdálenosti a měl respirátor, tudíž si nedovolí tvrdit, zda Babiš půjde do karantény.

Doplnil, že premiér a členové vlády v demisi jsou očkováni. „Pokud je někdo očkovaný, tak do karantény umisťován není. Snažil jsem se vytipovat kontakty, kde to riziko z mého pohledu existuje. Ale je jasné, že to bude řešit hygiena.“

Vojtěch není prvním členem končící vlády, který byl pozitivní na covid. Prošli jím v minulosti ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) nebo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). V současné době je pozitivní i prezident Miloš Zeman, který ale nemá podle lékařů příznaky.