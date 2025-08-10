Stavba Pražského okruhu u Běchovic postupuje. Než bude zhruba dvanáctikilometrový úsek navazující na dálnici D1 dokončený, představuje dočasnou zátěž pro okolí. Starostové východních částí Prahy řeší stížnosti obyvatel, například na znečištěné silnice nebo hluk a vibrace. Ředitelství silnic a dálnic i firmy tvrdí, že se snaží dopady minimalizovat. Práce na silnicích přináší řadu problémů i obyvatelům mimo Prahu.
Hluk, prach, bláto. Stavby silnic a dálnic zatěžují okolní obce
Jen pár metrů od novostaveb, na okraji Kolovrat, je pomocná silnice pro těžkou techniku. Hlavní práce ještě nezačaly, místní ale už přítomnost stavbařů zaregistrovali. Milan Puszkailer i přes zavřená okna a dveře registruje v domě otřesy. „V přízemí i v horním patře. Má to negativní vliv i na pohodu práce, protože pracuji z domova,“ řekl.
„Nejjednodušší cestou je informovat o problémech stavbyvedoucího stavby. V případě, že to nefunguje, tak se obyvatelé mohou obrátit na samosprávu,“ vysvětluje Josef Filip z České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).
Puszkailerovi se obávají i následujících měsíců, denně má nedaleko jejich domu projíždět asi sto čtyřicet stavebních vozidel. „Domluvili jsme se se zhotovitelem, aby se udělala pasportizace těch domů, a případné škody budou pochopitelně kompenzovány,“ řekl starosta Prahy-Kolovrat Jonáš Zejfart (STAN).
Úklid zablácených silnic
Další příklad komplikací, které s sebou velké stavby nesou, jsou v deštivých dnech zablácené silnice. „Od několika našich spoluobčanů mi přišla fotka do WhatsAppu, že je nepořádek. Předal jsem to stavebnímu úřadu a během několika desítek minut byla zjednaná náprava,“ řekl starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra (ANO). „Okamžitě silnice odklízíme. Pokud dostaneme podnět od obce, okamžitě se tomu věnujeme,“ ujistila mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková.
Při úpravě terénu v současnosti vyjíždějí nákladní auta z areálů nejčastěji. Přepravují i ornici. „Necelá polovina se odváží na zúrodnění okolních pozemků, ta druhá část zůstane na zpětné ohumusování,“ popsal ředitel závodu Praha-východ v Eurovii Tomáš Juna.
S neúrodnou půdou stavbaři nakládají jinak. Dělníci na dvanáctikilometrovém úseku vykopou čtyři miliony metrů krychlových zeminy. Ty znovu použijí na různé části stavby. Většina jde do vybudování protihlukových valů.
Koordinace staveb s obcemi
Ředitelství silnic a dálnic s radnicemi v okolí stavenišť pravidelně jedná. „Projednávali jsme prakticky v průběhu celého jara zmíněné trasy. Nakonec jsme se s většinou domluvili, že ty nejkritičtější odvozy provedeme v létě. Z toho důvodu, že jsou zavřeny školy a školky,“ vysvětlil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. V další fázi budou nákladní vozy přivážet stavební materiály. Hotovo by mělo být na konci roku 2027.
Na těžkou techniku a prach si stěžují i obce okolo stavby dálnice D3 na jihu Čech. Na hranici s Rakouskem jí chybí postavit patnáct a půl kilometru. „Hluk, doprava, prašnost. Lidi to berou jako nutnou věc. Ta doprava, co se týče nákladních aut, je hrozná, ale lidé si už na to zvykli,“ poznamenal starosta Bujanova Luděk Detour (nestr.).
Stavba dálnice uzavřela příjezdovou cestu lidem ze Suchdola. Domů se teď dostanou jen po objížďce. Další náhradní trasa vede přes obec Rybník, jen dva kilometry od Dolního Dvořiště. Řidiči kamionů tam mají problém s dopravním značením.
„Třímetrová cedule je až za křižovatkou. Veškeré kamiony, jejichž řidiči nevidí, že je tady obchvat, vyjedou až tam. Pak všichni couvají zpátky,“ popsal obyvatel Rybníka Zdeněk Štifter. Naposledy tam kamion narazil do veřejného osvětlení.
Poškozené komunikace
Problémy s nákladní dopravou měli i v Moravanech u Pardubic. Při výstavbě dálnice D35 tam těžké vozy poškodily místní komunikaci. „Bavíme se o milionech tun, které musíme dopravit v podobě stavebních materiálů, a dopravujeme je po veřejných cestách. A v blízkosti té samotné stavby. Tam dochází k nadměrnému opotřebení komunikace,“ popsal správce stavby Stanislav Král.
Špatný povrch vozovky teď Ředitelství silnic a dálnic opravuje. Jen letos musí kolem dálnice D35 rekonstruovat třináct úseků poškozených tras. Celkem porušily při stavbě kamiony povrch zhruba na dvou stech kilometrech silnic.
Cesty ničí stavaři i jinde, například v okolí Svitav. Silnice třetí třídy v této oblasti poškodila nákladní auta, když navážela materiál na stavbu obchvatu. Komunikaci směrem na Vendolí plánuje Pardubický kraj, za asi třiašedesát milionů korun, opravit. „Komunikace byla poškozená vlivem nadměrné dopravy, byly tam vyjeté koleje. Opravy lokálně proběhly i po dokončení prací,“ řekla mluvčí ŘSD Pardubického kraje Petra Drkulová. Správci také na úsek nechali instalovat značky, které zakazují tranzit těžkých aut, aby předešli dalšímu ničení komunikace.