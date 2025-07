Začala stavba obchvatu Běchovic za bezmála čtyři miliardy korun

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo stavět obchvat pražských městských částí Běchovice a Újezd nad Lesy a středočeských Úval. Přeložka silnice I/12 dlouhá 12,6 kilometru přímo navazuje na rozestavěný úsek Pražského okruhu z Běchovic k dálnici D1. Stavba vyjde na 3,78 miliardy korun bez DPH, zprovoznit by se měla společně s novým úsekem Pražského okruhu na přelomu let 2027 a 2028, informovalo ŘSD.

Obchvat má omezit při cestách mezi Kolínskem a Prahou zdlouhavé průjezdy přes jednotlivé pražské městské části a přes Úvaly. Zároveň by se mimo obydlené ulice měla odklonit veškerá tranzitní, meziměstská a příměstská doprava.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla je stavba naplánovaná na třicet měsíců, měla by se tedy na přelomu let 2027 a 2028 zprovoznit společně s novým úsekem Pražského okruhu. Bude to ale záviset i na vývoji obou staveb.