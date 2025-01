Nová část jihočeské dálnice D3 nemá protihlukové stěny, obce si stěžují

U dvou nově zprovozněných úseků jihočeské dálnice D3 chybí protihlukové stěny. Jde o trasu z Třebonína do Kaplice-nádraží. Obyvatelé několika obcí si stěžují na silný hluk v otevřené krajině. A upozorňují, že zátěž v létě poroste. Podle Ředitelství silnic a dálnic budou rozhodující měření hluku v průběhu tohoto roku.

František Žáček bydlí v Markvarticích na Českokrumlovsku, dvě stě metrů od nové dálnice. Od ledna každý den vnímá silný zvuk projíždějících kamionů. „Vyjíždí z toho zářezu, najíždí na most a prostě se to tu rozléhá do okolí,“ řekl.

V hlukové studii ani v projektu bariéry nebyly, a proto je firma nepostavila. Provoz je zatím v místě slabý, ale hluk místním vadí. „Snažil jsem se tady vysadit aspoň pár smrků, ale to mi zřejmě nepomůže,“ dodal Žáček.

Denní hlukový limit je podle hygieniků 65 decibelů, noční 55. „Neznamená to, že když slyšíte dopravu, že jsou ještě limity překročeny,“ vysvětlila Vladimíra Hrušková, ředitelka Správy České Budějovice z Ředitelství silnic a dálnic.