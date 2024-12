Řidiči mohou využívat další část dálnice D3 v Jihočeském kraji

Stavebně nejnáročnějším úsekem byla podle zhotovitelů část D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi na Českobudějovicku. Jedná se o 7,2 kilometru dálnice, jejíž součástí je téměř kilometr dlouhý, hloubený tunel Pohůrka. Nad tunelem je místy až dvacet metrů země. Tunel je vodotěsný, má systém na odvodnění povrchové vody. Vybudování tunelu trvalo pět let a kvůli prosakující vodě museli stavaři měnit technologii.

Nově je nyní v provozu sto kilometrů dálnice D3 ze středočeského Mezna až po Kaplici-nádraží. „Otevíráme nesmírně důležitou část dálnice. Zjednoduší cestu mnoha lidí, kteří míří na jih, do Rakouska nebo až k moři. Hlavně se ale zjednoduší život lidem, kteří žijí v Českých Budějovicích a v Jihočeském kraji,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Tunelem mohou auta jet rychlostí sto kilometrů v hodině, což lze zatím jen v tunelu Valík na dálnici D5. Stejně vysokou rychlostí by mělo být v budoucnu možné jet prakticky všemi tunely ve správě ŘSD.

Rovněž dodal, že nových 28 kilometrů pomůže všem řidičům, kteří jezdí na jih. „Hlavně to ale ocení občané Českých Budějovic, kteří dostávají krásný nový kus dálnice a obchvat města,“ řekl.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) je nový úsek dálnice D3 důležitým dopravním projektem pro aglomeraci Českých Budějovic a také pro kraj. „Budějovičáci na něj čekali desítky let a v kombinaci dalších staveb, které dotáhneme, může nejen zásadně vyřešit dopravu v krajském městě, ale je i klíčový pro další ekonomický rozvoj regionu, jenž dlouhodobě trpěl chyběním dálničních spojení,“ konstatoval.

Celá dálnice D3 bude dlouhá 170 kilometrů, z Prahy k hranicím s Rakouskem včetně všech středočeských částí ji ŘSD plánuje postavit do roku 2031. Ve stejnou dobu by měli dokončit i Rakušané poslední úsek navazující S10, která vede do Lince.