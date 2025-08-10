Příměstské tábory jsou oblíbené nejen u dětí, ale také seniorů. V posledních letech táborů pro seniory přibývá a je o ně zájem, jak České televizi potvrdili oslovení organizátoři. Na některých místech také kvůli vyšší poptávce navýší kapacitu. Hlásí se hlavně seniorky, které oceňují pestrý program od výletů až po besedy a také společně strávený čas.
Výlety i deskové hry. Roste zájem o příměstské tábory mezi seniory
Už počtvrté letos pořádá příměstský tábor pro seniory například Pionýrská skupina Divoká Orlice Rokycany. Tábor s názvem Pro seniory aneb zpátky do minulosti se uskuteční příští týden (od 11. do 15. srpna).
„Zájem každý rok roste, letos se už přihlásilo přes třicet účastníků, což je o dvanáct více než loni,” řekl organizátor Pavel Hubert. „Máme hlavně ženy, dědy máme jen jednoho nebo dva,” pokračoval.
Pro účastníky mají připravený třeba výlet do vesnice Hoštice, návštěvu pivovaru, zámku Hluboká nad Vltavou nebo otáčivého divadla v Českém Krumlově. Krom výletů je čeká také vědomostní soutěž o historii Rokycan.
Podle organizátora se někteří senioři hlásí opakovaně. „Strašně si to chválí, jeden druhému to vypráví. Oni mají strašně rádi legraci, rádi se smějí. A tak pro ně děláme takové aktivity a jezdíme na výlety, abychom se zkrátka společně smáli,” komentuje Hubert. Podle něj senioři oceňují také trávení času ve společnosti ostatních. Stejně jako děti si v Rokycanech mohou senioři vybrat také celotýdenní tábor včetně noclehu.
Další tábory
Vůbec poprvé se letos uskutečnil příměstský tábor pro seniory v Lanškrouně. Pořádal ho tamní Dům dětí a mládeže Damián, který se seniorům věnuje v rámci Akademie třetího věku už osm let. „Řekli jsme si, že když umíme příměstské tábory pro děti, proč to nezkusit i se seniory,“ řekla organizátorka Iva Skalická.
Kapacita prvního ročníku byla záměrně omezená – pouze pět míst. „Chtěli jsme si být jistí, že všechno zvládneme,” dodala Skalická. Všechny účastnice byly ženy seniorky. „Bylo to perfektní, naprosto se to osvědčilo a příští rok rozhodně pokračujeme a kapacitu navýšíme,” doplnila Skalická.
Poprvé pořádají letos příměstský tábor pro seniory také na Berounsku, a to pod vedením Charity Beroun.
Keramika, pletení i umělá inteligence
Programy táborů pro seniory zahrnují různé celodenní aktivity – výlety, deskové hry, výtvarné a rukodělné dílny nebo besedy. V Lanškrouně si senioři zkusili také pletení košíků nebo tejpování. Nejúspěšnější byla podle organizátorky ale práce s moderními technologiemi, konkrétně s umělou inteligencí. „Díky besedě o umělé inteligenci se účastnice naučily, že jim AI může pomoci například přeložit dopis pro příbuzné v zahraničí nebo vytvořit pozvánku na narozeniny,“ komentovala Skalická.
Podruhé letos pořádal příměstský tábor pro seniory také Dům dětí a mládeže ALFA v Pardubicích, měli čtrnáct účastnic. „Už máme zájemkyně i na příští rok,“ uvedla organizátorka Pavla Pleskotová.
Příměstské tábory pro seniory nepřinášejí jen letní zpestření, ale mají i hlubší smysl. „Letní období může být pro starší lidi časem osamění – rodina bývá na dovolené, řada služeb funguje v omezeném režimu. Právě proto je klíčové nabídnout seniorům příležitosti, jak zůstat v kontaktu s komunitou a trávit čas smysluplně,“ řekla mluvčí organizace ŽIVOT 90 Adriána Oboňová. Aktivní trávení volného času je podle ní jedním ze základních pilířů zdravého stárnutí.
Ceny se liší
Věková hranice pro účast na táboře pro seniory je různá – zatímco někde se mohou hlásit zájemci už od padesáti let, jinde je podmínkou pobírání starobního důchodu.
Cena za týdenní program se také liší podle místa a rozsahu aktivit – pohybuje se od zhruba šesti set korun až po necelé tři tisíce. V ceně jsou většinou zahrnuty výlety, občerstvení, náklady na jednotlivé aktivity, tematické besedy a lektoři.