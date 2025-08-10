V Německu se letos koná rekordní počet duhových průvodů na podporu práv LGBTQ+ komunity. Bezprecedentní je ale také počet útoků proti této komunitě. Situace je vyhrocená především na východě spolkové republiky. Průvody se tam konají pod masivním policejním dohledem. V neděli třeba v Bautzenu.
Německo má letos rekordní počet duhových průvodů, častější jsou i útoky proti nim
Nepřijeli je podpořit politici ani zahraniční velvyslanci, přesto se demonstrantů za práva queer lidí sjelo do saského Bautzenu asi čtyřikrát víc než loni. Navzdory hrozbě extremistů. „Chci jasně říct, že jsem pro lidi, pro lásku, pro spravedlnost a pro rovné zacházení,“ řekla účastnice demonstrace Tanja.
Počet útoků proti LGBTQ+ komunitě v Německu prudce narůstá. Nejčerstvější policejní statistika z roku 2023 mluví o tisíci a osmi stech případech. To je meziroční nárůst o polovinu. „Od plivání, urážek, pronásledování po městě až po fyzické násilí, při kterém jsou lidé zbiti tak, že skončí v nemocnici,“ popsal pořadatel CSD Bautzen Jonas Löschau (Zelení).
Loni se právě Bautzen stal symbolem pravicově extremistických protidemonstrací. Policie proto letos účastníkům zakázala mimo jiné zakrývat si obličej, nosit rozevřené deštníky a černé oblečení nebo vojensky pochodovat. Ne všichni účastníci to respektovali. „Mladí lidé, vůči kterým je tolik nepřátelství, by mohli být našimi vnoučaty,“ poznamenala členka hnutí Babičky proti pravici Konstanze.
Slovní potyčky
Odpůrců se oproti loňsku sešla podle policie ani ne polovina. Došlo tak jen ke slovním potyčkám. Na hesla odsuzující nacisty a fašisty odpovídalo volání po „bílém, normálním a heterosexuálním“ Německu. „Pokud má někdo problém, měl by si ho prožít potichu a schovaný ve svém pokoji,“ řekl obyvatel Bautzenu Silko Schmitz.
V bautzenském okresu vyhrála v posledních volbách krajně pravicová Alternativa pro Německo. Přímo zvolený primátor čtyřicetitisícového města je ale křesťanský demokrat. „Hluboko v nás musí být zakořeněno poznání, že pouze tolerance překlene rozdíly,“ poznamenal primátor Bautzenu Karsten Vogt (CDU).
Změny k horšímu pociťují pořadatelé duhového protestu i v tradičně liberálním Berlíně. Ubylo sponzorů z řad amerických firem. A i tam dochází k útokům proti kavárnám a barům, které vyvěšují duhové vlajky.