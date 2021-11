Čekají nás pekelné Vánoce, řekl Kubek v Otázkách Václava Moravce

Podle prezidenta lékařské komory Kubka je stategie končící vlády chybná, epidemii podle něj nelze řídit podle zatíženosti nemocnic. „To je stejné jako řídit auto pohledem do zpětného zrcátka,“ řekl Kubek. Vláda v demisi podle něj opakuje stejné chyby jako předchozí rok. „My zdravotníci máme jedinou jistotu, že nás čekají pekelné Vánoce,“ dodal Kubek.

Dle Válka lze zabránit kolapsu nemocnic jejich rovnoměrným zatížením. „Už při příjmu půjde pacient tam, kde je jich s covidem nejméně hospitalizováno,“ řekl Válek. Zdůraznil, že je třeba provádět testy ihned po prvních příznacích. Při včasném zahájení léčby je totiž možné zabránit rozvinutí těžkého stavu.

Jednotlivé kraje vydávají kvůli velkému množství pacientů s covidem-19 rozhodnutí o omezení elektivní péče. Podle Vojtěcha ale od koordinátorů lůžkové péče nepřišel návrh na plošné odložení lékařských zákroků, situace v nemocnicích se podle něj navíc v rámci republiky liší. Možné zavedení tohoto preventivního kroku bude podle ministra zdravotnictví v demisi řešit v pondělí centrální řídící tým, jedná se však podle něj o tak zásadní krok, že by měl být podle Vojtěcha podložen návrhem z krajů. „Zatím jsem takový návrh nedostal,“ řekl končící šéf resortu, který se do pořadu kvůli pozitivnímu testu na covid-19 připojil online.

Válek by situaci řešil jinak. „Toto chce odvážné rozhodnutí,“ řekl. Je podle něj třeba ujistit pacienty, jejichž zákroky by byly odloženy, že po Novém roce vláda navýší na tyto úkony kapacitu. „Třeba u kyčelních kloubů a jiných výkonů. Je to jenom technická záležitost, která vyžaduje odvahu, nic jiného,“ řekl Válek.