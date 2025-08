Brněnská zoo začala rekonstruovat hlavní vstup. Návštěvníky čekají omezení

Události v regionech: Nový vchod do zoo

Od pondělka musejí návštěvníci Zoo Brno počítat na další rok a půl s řadou omezení v souvislosti s rekonstrukcí hlavního vstupu do zahrady. Uzavřeno je parkoviště, pokladny přestanou fungovat za čtrnáct dnů a nahradí je dočasné. Vedení zoo doporučuje návštěvníkům využít městskou hromadnou dopravu, případně odstavná parkoviště. Kdo si koupí vstupenku on-line, bude mít vstup o pět procent levnější.

Novými přírůstky brněnské zoo jsou například dvě lední medvědice Anna a Elsa. Ve výběhu je mohou návštěvníci vidět teprve pár dnů. Dostat se k nim ale teď bude složitější. Kvůli rekonstrukci hlavního vstupu do zahrady, který přinese omezení především pro ty, kteří přijíždějí autem.

Nový hlavní vstup do zoo ale do budoucna přinese komfortnější zázemí pro návštěvníky i zaměstnance. „Přibude tady sociální zařízení, bude tady obchod s upomínkovými předměty. Zvětší se prostor pro pěší, kteří dosud museli chodit přes parkoviště, a zvýší se komfort pro parkující,“ popsal mluvčí zahrady.

Vizualizace zrekonstruovaného hlavního vstupu do Zoo Brno

Rekonstrukci zahrada dlouho připravovala. Náklady na hlavní vstup se pohybují okolo šedesáti milionů korun. Projekt je spolufinancován z Fondu mobility a z Integrovaného regionálního operačního programu IROP. „Věřím, že nová podoba vstupu výrazně zvýší komfort návštěvníků a posílí atraktivitu brněnské zahrady i v celorepublikovém měřítku,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Návštěvníci mohou využít i sezónní vstup, který funguje v květnu, červnu a září o víkendech a státních svátcích, v červenci a v srpnu je otevřený každý den. Právě na jeho místě by měl v budoucnu vzniknout vstup zcela nový. Chybět by u něj nemělo ani nové parkoviště. „V současné době čekáme předložení smlouvy s projektanty,“ řekl Chvátal. Stavební práce by měly začít v roce 2027. Rekonstrukce hlavního vstupu a výstavba dalšího vychází ze Strategie rozvoje Zoo Brno 2024–2040.